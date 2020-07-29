підписатися на розсилку
26.65 27.05
29.4 29.95
˟
29 липня 2020, середа, 16:20 17
Кабмін 2020-07-29T18:15:03+03:00
Українські Новини
Держлісагентство позапланово перевірить пожежну безпеку лісгоспів

Держлісагентство позапланово перевірить пожежну безпеку лісгоспів

Ольга Фандорина
дснс, аномальна температура, Пожежонебезпека
Пожежа в Житомирській області. Фото: ДСНС
Пожежа в Житомирській області. Фото: ДСНС

Після того, як рятувальники попередили про погіршення погоди, Кабінет Міністрів надав Державній службі з надзвичайних ситуацій (ДСНС) право позапланово перевірити пожежну безпеку підконтрольних Державному агентству лісових ресурсів господарств.

Відповідне розпорядження прийнято на засіданні уряду в середу, передають Українські Новини.

"Прошу підтримати це доручення і надати право ДСНС позапланово перевірити стан організацій з цивільного захисту і пожежної безпеки в Держлісагентстві", - сказав міністр внутрішніх справ Арсен Аваков.

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль прийняв цю пропозицію.

Також міністр захисту навколишнього середовища і природних ресурсів Абрамовський Роман підтримав доручення і попросив надати звіт про стан протипожежної безпеки лісгоспів.

Як повідомляли Українські Новини, рятувальники попередили про надзвичайну пожежонебезпеку в Одеській і Дніпропетровській областях.

Тим часом Укргідрометцентр прогнозував у липні спеку до +41 градуса в Харківській, Луганській, Херсонській та Одеській областях.

 
Більше новин про: дснс аномальна температура Пожежонебезпека

Держборг в червні збільшився на 3,5% до $85 млрд
Захворюваність на коронавірус знову перевалила за тисячу нових випадків на добу
Новини
Франція не буде обмежувати поїздки в країни ЄС і закликала Євросоюз не закривати внутрішні кордони 18:14
Українські зірки задекларували 766 млн гривень доходів 17:56
В Харківській області газові мережі обстежуватиме мобільна лабораторія 17:47 Прес-реліз
Фінмоніторинг
Фінансовий і банківський моніторинг жорсткіший, ніж здається, — Дорошенко 17:45
У Полтавській області розстріляй автомобіль. Фото: Telegram канал
У Полтавській області на трасі Київ-Харків розстріляли автомобіль, є загиблий 17:45
більше новин
Продовженням мораторію на стягнення житла влада сприяє неповерненню кредитів, — ЗМІ 16:23
Віталій Кличко. Фото: КМДА
До кінця року місто буде компенсувати підприємцям 99% від суми відсотків за кредитами, — Кличко 16:14
Кличко заявив про намір зберегти Протасів Яр 18:09
Легальним сільгоспвиробникам не варто боятися закону про мінімальний податок на гектар, – ЗМІ 13:10
У Кличка зменшили фінансове навантаження на власників тимчасових споруд 17:38
більше новин
СБУ затримала 2 організаторів серії вибухів у Києві 11:00
Зеленський ввів безвіз для китайських туристів 13:19
У перший день припинення вогню на Донбасі бойовики тричі влаштовували обстріли 08:30
Після дводенного падіння захворюваність і смертність від коронавірусу почали зростати 09:31 Інфографіка
3000 працівників "Укрлендфармінг" вимагають під стінами ВАКС зупинити терор проти компанії 09:51
більше новин
Рятувальники попередили про град і шквали. Де зіпсується погода
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok