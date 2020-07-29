Держлісагентство позапланово перевірить пожежну безпеку лісгоспів

Після того, як рятувальники попередили про погіршення погоди, Кабінет Міністрів надав Державній службі з надзвичайних ситуацій (ДСНС) право позапланово перевірити пожежну безпеку підконтрольних Державному агентству лісових ресурсів господарств. Відповідне розпорядження прийнято на засіданні уряду в середу, передають Українські Новини. "Прошу підтримати це доручення і надати право ДСНС позапланово перевірити стан організацій з цивільного захисту і пожежної безпеки в Держлісагентстві", - сказав міністр внутрішніх справ Арсен Аваков. Прем'єр-міністр Денис Шмигаль прийняв цю пропозицію. Також міністр захисту навколишнього середовища і природних ресурсів Абрамовський Роман підтримав доручення і попросив надати звіт про стан протипожежної безпеки лісгоспів. Як повідомляли Українські Новини, рятувальники попередили про надзвичайну пожежонебезпеку в Одеській і Дніпропетровській областях. Тим часом Укргідрометцентр прогнозував у липні спеку до +41 градуса в Харківській, Луганській, Херсонській та Одеській областях.