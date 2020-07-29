Держлісагентство позапланово перевірить пожежну безпеку лісгоспів

Після того, як рятувальники попередили про погіршення погоди, Кабінет Міністрів надав Державній службі з надзвичайних ситуацій (ДСНС) право позапланово перевірити пожежну безпеку підконтрольних Державному агентству лісових ресурсів господарств.

Відповідне розпорядження прийнято на засіданні уряду в середу, передають Українські Новини.

"Прошу підтримати це доручення і надати право ДСНС позапланово перевірити стан організацій з цивільного захисту і пожежної безпеки в Держлісагентстві", - сказав міністр внутрішніх справ Арсен Аваков.

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль прийняв цю пропозицію.

Також міністр захисту навколишнього середовища і природних ресурсів Абрамовський Роман підтримав доручення і попросив надати звіт про стан протипожежної безпеки лісгоспів.

Як повідомляли Українські Новини, рятувальники попередили про надзвичайну пожежонебезпеку в Одеській і Дніпропетровській областях.