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05 серпня 2020, середа, 08:54 8
Події 2020-08-05T09:45:02+03:00
Українські Новини
У Миколаївській області спалахнула масштабна пожежа, горить суха трава

У Миколаївській області спалахнула масштабна пожежа, горить суха трава

Ольга Фандорина
пожежа, Пожежонебезпека, пожежа в Миколаївській області
Пожежа у Миколаївській області. Фото: mk.dsns.gov.ua
Пожежа у Миколаївській області. Фото: mk.dsns.gov.ua

На Миколаївщині в селі Галіцинове Вітовського району спалахнула пожежа, горить суха трава, очерет та чагарники в Україні рятувальники попередили про пожежонебезпечну ситуацію. Про це повідомила пресслужба Головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій (ГУ ДСНС) України в Миколаївській області.

Наголошується, що кілька масштабних осередків вогню зафіксували на території садово-виноградного товариства Металург.

"По прибуттю пожежними з'ясовано, що орієнтовна площа горіння становить 2,5 га, також існувала загроза розповсюдження на дачні будинки та Галиціновське лісове урочище", - зазначено в повідомленні.

Також у відомстві підкреслили, що ситуація контролюється. Моніторинг обстановки проводиться за допомогою квадрокоптера ГУ ДСНС України в регіоні.

Як повідомляли Українські Новини, в Обухівському районі Київської області співробітники Держслужби з надзвичайних ситуацій ліквідували пожежу на торфовищі увечері 29 липня - в цей же день повідомлялося про надзвичайну пожежонебезпеку в області.

Також повідомлялося, що через погоду Держлісагентство позапланово перевірить пожежну безпеку лісгоспів.

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