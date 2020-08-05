У Миколаївській області спалахнула масштабна пожежа, горить суха трава

На Миколаївщині в селі Галіцинове Вітовського району спалахнула пожежа, горить суха трава, очерет та чагарники в Україні рятувальники попередили про пожежонебезпечну ситуацію. Про це повідомила пресслужба Головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій (ГУ ДСНС) України в Миколаївській області.

Наголошується, що кілька масштабних осередків вогню зафіксували на території садово-виноградного товариства Металург.

"По прибуттю пожежними з'ясовано, що орієнтовна площа горіння становить 2,5 га, також існувала загроза розповсюдження на дачні будинки та Галиціновське лісове урочище", - зазначено в повідомленні.

Також у відомстві підкреслили, що ситуація контролюється. Моніторинг обстановки проводиться за допомогою квадрокоптера ГУ ДСНС України в регіоні.

Як повідомляли Українські Новини, в Обухівському районі Київської області співробітники Держслужби з надзвичайних ситуацій ліквідували пожежу на торфовищі увечері 29 липня - в цей же день повідомлялося про надзвичайну пожежонебезпеку в області.

Також повідомлялося, що через погоду Держлісагентство позапланово перевірить пожежну безпеку лісгоспів.