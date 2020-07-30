Під Києвом горіли торфовища

Тоді як повідомлялося про надзвичайну пожежонебезпеку, в Обухівському районі Київської області співробітники Державної служби з надзвичайних ситуацій ліквідували пожежу на торфовищі увечері 29 липня. Про це повідомляє ДСНС України в Київській області.

"29 липня о 08:25 до оперативно-диспетчерської служби Обухівського району надійшло повідомлення про пожежу за адресою: м. Обухів, с. Нещарів. До місця виклику одразу було направлено черговий караул 46-ї Державної пожежо-рятувальної частини смт Козин та 16-ї Державної пожежо-рятувально частини м. Обухів ", — сказано в повідомленні.

По прибуттю рятувальниками встановлено, що виникло загорання торфу на відкритій території.

Пожежу локалізовано о 17:00, повністю ліквідовано о 20:05. Причина пожежі встановлюється.

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