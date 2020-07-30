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30 липня 2020, четвер, 11:37 22
Події 2020-07-30T13:00:03+03:00
Українські Новини
Під Києвом горіли торфовища

Під Києвом горіли торфовища

Ольга Фандорина
Торф, пожежа, дснс, Київська область, Загоряння, ДСНС України, Обухівський район
Торфовище. Фото: kv.dsns.gov.ua
Торфовище. Фото: kv.dsns.gov.ua

Тоді як повідомлялося про надзвичайну пожежонебезпеку, в Обухівському районі Київської області співробітники Державної служби з надзвичайних ситуацій ліквідували пожежу на торфовищі увечері 29 липня. Про це повідомляє ДСНС України в Київській області.

"29 липня о 08:25 до оперативно-диспетчерської служби Обухівського району надійшло повідомлення про пожежу за адресою: м. Обухів, с. Нещарів. До місця виклику одразу було направлено черговий караул 46-ї Державної пожежо-рятувальної частини смт Козин та 16-ї Державної пожежо-рятувально частини м. Обухів ", — сказано в повідомленні.

По прибуттю рятувальниками встановлено, що виникло загорання торфу на відкритій території.

Пожежу локалізовано о 17:00, повністю ліквідовано о 20:05. Причина пожежі встановлюється.

Як повідомляли Українські Новини, вчора буря у Волинській області зривала дахи з будівель і валила дерева.

А в у Запорізькій області в курортному селищі Кирилівка, де зняли відразу два смерчі, що бушували поруч, через сильні зливи, які пройшли напередодні, затопило понад 10 баз відпочинку

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