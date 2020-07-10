підписатися на розсилку
26.65 27.05
29.4 29.95
˟
ONLINE
10.07.20 10:00 Круглый стол: "Открытое письмо к президенту Украины"

10 липня 2020, пʼятниця, 09:50 6
Суспільство 2020-07-10T10:15:02+03:00
Українські Новини
Рятувальники попередили про надзвичайну пожежонебезпеку в Одеській і Дніпропетровській областях

Рятувальники попередили про надзвичайну пожежонебезпеку в Одеській і Дніпропетровській областях

Анна Рудык
Аномальна спека, спека, Пожежонебезпека
Пожежа в Житомирській області. Фото: ДСНС
Пожежа в Житомирській області. Фото: ДСНС

Після значної негоди зі шквальними вітрами та грозами, сьогодні, 10 липня, в деяких регіонах України очікується надзвичайна пожежна небезпека. Про це сказано в повідомленні ДСНС.

Так, повідомляється, що надзвичайна пожежна небезпека очікується в південних і східних областях країни.

"10 липня у східних, Одеській, Херсонській, Запорізькій та Дніпропетровській областях переважатиме надзвичайний рівень пожежної небезпеки", — сказано в повідомленні.

Як повідомляли Українські Новини, 10 липня, згідно з прогнозом Укргідрометцентру на сході України ясно, без опадів, вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +13...+18 градусів, вдень +25...+30 градусів.

На півдні України ясно, без опадів, вітер північно-східний, в Одеській і Миколаївській областях південно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +14...+19 градусів, вдень +26...+31 градус.

Тим часом Укргідрометцентр прогнозує в липні спеку до +41 градуса в Харківській, Луганській, Херсонській та Одеській областях.

Більше новин про: Аномальна спека спека Пожежонебезпека

Кількість нових хворих на коронавірус зростає четвертий день поспіль
Карантин в Україні діє 121-й день. В яких областях вводять послаблення
Новини
Італія закрила кордони для 13 країн, що не входять до ЄС, через пандемію коронавірусу 10:28
Яким буде податок на земельні паї і кому не доведеться його виплачувати. В УКАБ дали оцінку 10:16
"Арселор Міттал Кривий Ріг" прогнозує зростання вартості електроенергії на 11% для підприємства 10:11
Рятувальники попередили про надзвичайну пожежонебезпеку в Одеській і Дніпропетровській областях 09:50
Кількість нових хворих на коронавірус зростає четвертий день поспіль 09:18
більше новин
У столичному регіоні накопичилась велика кількість проблем у спортивній сфері, - політолог Микола Спірідонов 15:10
Завдяки Зеленському врятували українського виробника шпалер, – голова Чернігівської ОДА Прокопенко 19:53
Поліція не пустила добровольців Нацкорпусу до охопленого вогнем села на Луганщині 19:07
Печерський суд мав право приймати рішення про закриття справи по VAB банку Бахматюка, - нардепи 16:55
Дубінський розкрив скандальні подробиці ДТП за участю голови податкової Любченком 20:43
більше новин
Завдяки Зеленському врятували українського виробника шпалер, – голова Чернігівської ОДА Прокопенко 19:53
Печерський суд мав право приймати рішення про закриття справи по VAB банку Бахматюка, - нардепи 16:55
Зеленський нагородив українських артистів. Фото: прес-служба Президента
Зеленський нагородив Тіну Кароль, Потапа та Ірину Білик до Дня Конституції за внесок у розвиток держави 10:45
Смертність від коронавірусу падає, а захворюваність зростає — 810 інфікованих за добу 09:22
Луганський губернатор Гайдай хоче визнати пожежу в області надзвичайною ситуацією держрівня 13:30
більше новин
Гривня зросла в ціні. Курс нацвалюти на п'ятницю і вихідні
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok