Рятувальники попередили про надзвичайну пожежонебезпеку в Одеській і Дніпропетровській областях

Після значної негоди зі шквальними вітрами та грозами, сьогодні, 10 липня, в деяких регіонах України очікується надзвичайна пожежна небезпека. Про це сказано в повідомленні ДСНС.

Так, повідомляється, що надзвичайна пожежна небезпека очікується в південних і східних областях країни.

"10 липня у східних, Одеській, Херсонській, Запорізькій та Дніпропетровській областях переважатиме надзвичайний рівень пожежної небезпеки", — сказано в повідомленні.

Як повідомляли Українські Новини, 10 липня, згідно з прогнозом Укргідрометцентру на сході України ясно, без опадів, вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +13...+18 градусів, вдень +25...+30 градусів.

На півдні України ясно, без опадів, вітер північно-східний, в Одеській і Миколаївській областях південно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +14...+19 градусів, вдень +26...+31 градус.

Тим часом Укргідрометцентр прогнозує в липні спеку до +41 градуса в Харківській, Луганській, Херсонській та Одеській областях.