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  • Через вибух у Бейруті щонайменше 10 людей загинули
04 серпня 2020, вівторок, 21:35 8
Світ 2020-08-04T21:46:44+03:00
Українські Новини
Через вибух у Бейруті щонайменше 10 людей загинули

Через вибух у Бейруті щонайменше 10 людей загинули

Ирина Николенко
Бейрут, вибух, Ліван, вибух у Бейруті

У результаті потужного вибуху, який стався в столиці Лівану — Бейруті, загинули щонайменше 10 осіб, дуже багато людей постраждали. Про це повідомляє  видання "Reuters", передають Українські Новини.

Зараз офіційних даних про кількість загиблих і постраждалих немає.

Також у ліванській організації "Червоний Хрест" повідомляють, що сотні людей були доставлені в лікарні для лікування.

Також в районі порту працюють рятувальники і медичні служби.

Губернатор міста заявив, що від вибухової сили постраждало половина міста: розбиті вікна і зруйновані балкони квартир, а також вибухова хвиля перевернула автомобілі.

Джерела в державній службі безпеки Лівану повідомляють, що на складах зберігалися хімікати.

Крім того, президент Лівану Мішель Аун закликав до екстреного засідання Вищої ради оборони країни, згідно з повідомленням президента в Twitter.

Вибух був такої сили, що хвиля від нього досягла узбережжя Кіпру, розташованого в 250 кілометрах від Бейрута.

Раніше Українські Новини повідомляли, в Туреччині на фабриці феєрверків стався вибух , внаслідок чого загинув 4 людини, близько сотні отримали поранення.

Вночі 2 липня в небі над Токіо вибухнув болід, який рухався в сторону заходу.

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Вибух у Бейруті. Фото: EPA-EFE/WAEL HAMZEH
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