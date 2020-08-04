Через вибух у Бейруті щонайменше 10 людей загинули

У результаті потужного вибуху, який стався в столиці Лівану — Бейруті, загинули щонайменше 10 осіб, дуже багато людей постраждали. Про це повідомляє видання " Reuters ", передають Українські Новини.

Зараз офіційних даних про кількість загиблих і постраждалих немає.

Також у ліванській організації "Червоний Хрест" повідомляють, що сотні людей були доставлені в лікарні для лікування.

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Також в районі порту працюють рятувальники і медичні служби.

Губернатор міста заявив, що від вибухової сили постраждало половина міста: розбиті вікна і зруйновані балкони квартир, а також вибухова хвиля перевернула автомобілі.

Джерела в державній службі безпеки Лівану повідомляють, що на складах зберігалися хімікати.

Крім того, президент Лівану Мішель Аун закликав до екстреного засідання Вищої ради оборони країни, згідно з повідомленням президента в Twitter.

Вибух був такої сили, що хвиля від нього досягла узбережжя Кіпру, розташованого в 250 кілометрах від Бейрута.

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Раніше Українські Новини повідомляли, в Туреччині на фабриці феєрверків стався вибух , внаслідок чого загинув 4 людини, близько сотні отримали поранення.

Вночі 2 липня в небі над Токіо вибухнув болід, який рухався в сторону заходу.