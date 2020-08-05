Авіакатастрофа в Ірані: переговори про компенсацію не дали результатів, їх продовжать у жовтні

Другий раунд переговорів з Іраном про компенсацію сім'ям загиблих у результаті ураження ракетою над Тегераном рейсового літака авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України" (МАУ) відбудеться в жовтні.

Про це йдеться в повідомленні Міністерства закордонних справ, передають Українські Новини.

"Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба провів телефонну розмову з міністром закордонних справ Ісламської Республіки Ірану Мохаммадом Джавадом Заріфі. Сторони обговорили результати першого раунду переговорів про компенсації сім'ям жертв рейсу Міжнародних авіаліній України рейсу PS752, який відбувся в Києві 30 липня. Глава МЗС України підкреслив, що на наступному раунді переговорів у жовтні українська сторона розраховує отримати від іранської всю необхідну інформацію щодо причин поразки літака ", - сказано в ньому.

За словами Кулеби, після встановлення всіх фактів можна буде перейти до підрахунку розміру компенсацій. "Вимога української держави і суспільства дуже проста: правда про трагедію, справедливість щодо тих, хто збив літак, і гідні компенсації постраждалим", - сказав він.

Міністри погодилися, що зустріч переговорних команд в жовтні повинна бути результативною, і обидві сторони будуть працювати для досягнення цієї цілі.

Як повідомляли Українськi Новини, 8 січня, невдовзі після вильоту з аеропорту Тегерана, літак Boeing української авіакомпанії МАУ рейсу PS752 зазнав аварії. Внаслідок катастрофи загинули всі 167 пасажирів і 9 членів екіпажу, серед них були громадяни семи країн, у тому числі 11 українців.

Пізніше Іран визнав, що збив український літак ракетою. Україна до закінчення розслідування не готова погодитися з твердженням Ірану про те, що літак був збитий через людську помилку. Україна та Іран почали переговори в Києві про компенсацію сім'ям загиблих 30 липня.