Збитий літак МАУ. Україна та Іран почали переговори в Києві про компенсації сім'ям загиблих

В четвер, 30 липня у Києві Україна та Іран почали переговори про компенсації сім'ям загиблих внаслідок авіакатастрофи над Тегераном рейсового літака авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України" (МАУ), який збили влученням ракети.

Про це повідомив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, передають Українські Новини.

"Сьогодні в Києві почалися переговори про компенсації за збиття Іраном рейсу Міжнародних авіаліній України PS752 з участю іранської делегації", - сказав він.

За його словами, процес не буде легким, але Міністерство закордонних справ працюємо на результат - досягнення справедливості.

"МЗС докладе всіх зусиль, щоб компенсації були максимальними", - запевнив він.

Міністр упевнений, що Україна доб'ється справедливості, скільки б часу і зусиль це не коштувало.

Як повідомляли Українські Новини, 8 січня, незабаром після вильоту з аеропорту Тегерана, літак Boeing української авіакомпанії МАУ рейсу PS752 зазнав аварії. Внаслідок катастрофи загинули всі 167 пасажирів і 9 членів екіпажу. Серед них були громадяни семи країн, включаючи 11 українців.

11 січня, до закінчення роботи міжнародної слідчої комісії, Іран визнав, що збив український літак ракетою.

Водночас тільки в кінці липня Іран надав доступ до бортових самописців ("чорних ящиків") літака.

Україна до закінчення розслідування не готова погодитися з твердженням Ірану про те, що літак був збитий через людську помилку.