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  • На боротьбу з коронавірусом в липні витратили 1,3 млрд гривень з бюджету, — Мінфін
05 серпня 2020, середа, 10:48 13
Економіка 2020-08-05T13:00:03+03:00
Українські Новини
На боротьбу з коронавірусом в липні витратили 1,3 млрд гривень з бюджету, — Мінфін

На боротьбу з коронавірусом в липні витратили 1,3 млрд гривень з бюджету, — Мінфін

Валерия Драгомирова
Коронавірус, коронавірус в Україні, Фонд боротьби з короавірусом
Коронавирус. Фото: pexels
Коронавирус. Фото: pexels

Після того, як Кабмін розподілив 66 млрд гривень з Фонду боротьби з COVID-19 на ремонт доріг і виплати з безробіття, Міністерство фінансів заявило, що в липні було використано 1,3 млрд гривень бюджетних коштів на придбання товарів і послуг для боротьби з коронавірусною інфекцією, яка встановлює нові антирекорди із захворюваності в Україні. 

Про це йдеться в повідомленні Мінфіну, передають Українські Новини.

"За даними Держказначейства, станом на 30 липня, за рахунок бюджетів всіх рівнів здійснено платежів на суму 4,5 млрд гривень: 1,7 млрд гривень з держбюджету і 2,8 млрд гривень з місцевих бюджетів на придбання товарів і послуг для боротьби з COVID- 19 по процедурі закупівель, передбачених постановою Кабінету Міністрів №225. за липень витрачено 1,3 млрд гривень " , - йдеться в повідомленні.

Також зазначається, що Міністерство фінансів постійно моніторить бюджетні витрати на придбання товарів і послуг, необхідних для запобігання поширенню коронавирусной хвороби COVID-19.

Крім того, на сайті Мінфіну створено спеціальний розділ, де розміщена вся актуальна інформація про фонд боротьби з COVID-19, яка буде оновлюватися регулярно.

Як повідомляли Українськi Новини, у квітні Кабмін затвердив порядок використання коштів фонду боротьби з коронавірусом.

15 липня Держуправлінню справами виділили 41,2 млн гривень з фонду боротьби з коронавірусом на підготовку лікарень.

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