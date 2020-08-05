В Украине новый антирекорд по заболеваемости коронавирусом - 1271 случай за сутки

4 августа количество выявленных случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19 в Украине увеличилось на 1 271 до 75 490, количество умерших от заболевания - на 24 человека до 1 788 по сравнению с предыдущими сутками, при этом количество новых случаев увеличилось на 19,8%, количество новых летальных случаев снизилось на 7,7%.

Об этом говорится в сообщении Совета национальной безопасности и обороны, передают Українськi Новини.

Согласно ему, по состоянию на утро 5 августа в Украине зарегистрированы 75 490 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 1 788 летальных, 41 527 человек выздоровели.

За сутки зафиксирован 1 271 новый случай, выздоровели 914 человек, умерли 24 человека.

Таким образом, 4 августа показатель новых заболевших за сутки был больше, чем выздоровевших - 1 271 против 914.

Количество новых случаев заболевания 4 августа составило 1,7% от общего количества заболевших на 3 августа.

Количество активных больных (заболевшие без учета выздоровевших и умерших) на утро 5 августа составило 32 175 человек, что на 1% больше по сравнению с предыдущими сутками.

За все время эпидемии больше всего случаев инфицирования зафиксировано во Львовской области (10 223), в Киеве (8 812) и Ривненской области (6 442).

В Черновицкой области зафиксированы 6 298 случаев коронавирусной инфекции, в Закарпатской - 5 462 случая, в Ивано-Франковской - 5 168, в Харьковской - 4 239, в Волынской - 4 064, в Киевской - 3 942, в Одесской - 3 638, в Тернопольской - 3 149, в Винницкой - 2 880, в Житомирской - 2 009, в Днепропетровской - 1 474, в Хмельницкой - 1 232 случая.

959 случаев выявлено в Черкасской области, 926 случаев - в Донецкой, 920 случаев - в Черниговской, 871 случай - в Запорожской, 711 случаев - в Кировоградской, 658 случаев - в Николаевской, 570 случаев - в Сумской, 472 случая - в Полтавской, 236 случаев - в Херсонской и 135 случаев - в Луганской областях.

Как сообщали Українськi Новини, серийное производство вакцины от коронавируса должно начаться в 2021.

Также Кабмин снял запрет на экспорт масок и респираторов.

