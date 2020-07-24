Кабмін розподілив 66 млрд гривень з Фонду боротьби з COVID-19 на ремонт доріг і виплати з безробіття.

Кабінет міністрів розподілив 66 млрд гривень з Фонду боротьби з COVID-19. Про це сказано в повідомленні Міністерства фінансів, передають Українські Новини.

"Спочатку у Фонд боротьби з COVID-19 закладалося 64,7 млрд гривень. З урахуванням змін, прийнятих законами України та рішеннями уряду обсяг фонду становив 66 млрд гривень", — повідомили в Мінфіні.

Станом на 24 липня уряд розподілив 66 млрд гривень коштів Фонду боротьби з COVID-19 за пріоритетними напрямами.

Касові видатки коштів фонду на 22 липня становили 9,7 млрд гривень.

Зазначається, що 16 млрд виділено для системи охорони здоров'я, зокрема, для забезпечення медиків засобами індивідуального захисту, для виплати їм підвищеної заробітної плати, закупівлі необхідного обладнання для лікарень, в тому числі апаратів штучного дихання, а також для будівництва, реконструкції та ремонту приймальних відділень опорних закладів охорони здоров'я в госпітальних округах.

Для фінансування фонду з безробіття з фонду виділено близько 7 млрд гривень, з яких 2,7 млрд виділено на допомогу з часткового безробіття.

Також 1,2 млрд гривень виділено Міністерству соціальної політики для фізосіб підприємців, які не можуть працювати через карантин і мають дітей віком до 10 років.

2,5 млрд гривень спрямовані на доплату військовослужбовцям, поліцейським та відповідним категоріям, які забезпечують життєдіяльність населення.

Крім того, 35 млрд піде на реконструкцію, ремонт і утримання автомобільних доріг.

Як повідомляли Українські Новини, Держуправлінню справами виділили 41,2 млн гривень з фонду боротьби з коронавірусом на підготовку лікарень.

А в Мінфіні заявили, що на боротьбу з COVID-19 з бюджету витрачено 3,2 млрд грн.