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22 квітня 2020, середа, 14:47 6
Кабмін 2020-04-22T17:58:46+03:00
Українські Новини
Кабмін затвердив порядок використання коштів фонду боротьби з коронавірусом

Кабмін затвердив порядок використання коштів фонду боротьби з коронавірусом

Елена Новикова
фінансування, Коронавірус, коронавірус в Україні, Фонд боротьби з короавірусом
Коронавірус. Фото: pixabay.com
Коронавірус. Фото: pixabay.com

Кабінет Міністрів у середу затвердив порядок використання коштів фонду боротьби з коронавірусом COVID-19.

Про це йдеться в повідомленні Міністерства фінансів, передають Українські Новини.

"22 квітня уряд затвердив порядок спрямування коштів "Фонду боротьби із гострою респіраторною хворобою COVID-19, викликаної коронавірусом SARS-CoV-2, і її наслідками" на відповідні напрямки. Фінансування фонду, згідно із законом "Про державний бюджет України на 2020 рік", становить 64,7 млрд гривень", - йдеться в повідомленні.

Кошти фонду спрямовуватимуться на:

  • надання грошової допомоги громадянам, в тому числі особам літнього віку, у зв'язку з негативними наслідками поширення на території України COVID-19;
  • надання одноразової грошової допомоги членам сімей медичних та інших працівників закладів охорони здоров'я, які померли від COVID-19;
  • заходи, спрямовані на запобігання виникнення та розповсюдження, локалізацію і ліквідацію спалахів, епідемій і пандемій COVID-19.

Зазначається, що фінансування буде здійснюватися на підставі звернень головних розпорядників бюджетних коштів до уряду.

Після того як звернення буде опрацьовано і затверджено Кабміном, остаточне рішення про направлення необхідної суми будуть приймати члени комітету Верховної Ради з питань бюджету.

Наголошується, контроль за витрачанням коштів фонду буде здійснюватися представниками законодавчої та виконавчої гілок влади.

По завершенні кожного місяця розпорядники протягом п'яти днів повинні будуть направити інформацію про використання грошей комітету Ради з питань бюджету, уряду та Міністерству фінансів.

Окремий моніторинг використання бюджетних коштів буде здійснюватися безпосередньо Мінфіном.

Постанова Кабінету міністрів. Фото: Telegram/ГончаренкоПостанова Кабінету міністрів. Фото: Telegram/Гончаренко

Як повідомляли Українські Новини, Кабмін продовжив карантин до 11 травня.

Також Кабмін прийняв рішення не враховувати 1 тисячу гривень допомоги при розрахунку субсидій.

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