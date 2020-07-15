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15 липня 2020, середа, 14:15 10
Медицина 2020-07-15T16:15:03+03:00
Українські Новини
Держуправлінню справами виділили 41,2 млн гривень з фонду боротьби з коронавірусом на підготовку лікарень

Держуправлінню справами виділили 41,2 млн гривень з фонду боротьби з коронавірусом на підготовку лікарень

Ольга Фандорина
Лікарні, Коронавірус, Фонд боротьби з коронавірусом
Коронавірус. Фото: Pixabay
Коронавірус. Фото: Pixabay

Кабмін виділив з фонду боротьби з коронавірусом Державному управлінню справами 41,2 млн гривень для забезпечення готовності і реагування лікарень на спалах COVID-19.

Відповідне рішення було прийнято на засіданні уряду в середу, передають Українські Новини.

Так, Кабмін виділив 11,2 млн гривень на закупівлю засобів індивідуального захисту, реактивів, тест-систем, медичних виробів, дезінфекційних засобів.

29,9 млн гривень - на придбання медичного та лабораторного обладнання для проведення лабораторних і рентгенологічних досліджень та якісного лікування COVID-19.

Як повідомляли Українські Новини, Міністерство фінансів констатує, що на запобігання поширення коронавірусу витрачено понад 3,2 млрд гривень бюджетних коштів.

Кошти фонду спрямовуватимуться на надання грошової допомоги громадянам, у тому числі особам літнього віку, у зв'язку з негативними наслідками поширення на території України COVID-19; надання одноразової грошової допомоги членам сімей медичних та інших працівників закладів охорони здоров'я, які померли від COVID-19; заходи, спрямовані на запобігання виникненню та поширенню, локалізацію та ліквідацію спалахів, епідемій і пандемій COVID-19.

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