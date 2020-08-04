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04 серпня 2020, вівторок, 23:48 10
Політика 2020-08-05T10:00:03+03:00
Українські Новини
Експрезидент Порошенко повертався з відпустки в Туреччині рейсом за 15 тис. євро

Експрезидент Порошенко повертався з відпустки в Туреччині рейсом за 15 тис. євро

Кира Молчанова
Туреччина, Петро Порошенко, відпочинок в Туреччині
Петро Порошенко. Фото: facebook.com/pg/petroporoshenko
Петро Порошенко. Фото: facebook.com/pg/petroporoshenko

Експрезидент Петро Порошенко повернувся з відпустки в Туреччині, куди він відлітав минулого тижня.

Про це повідомляє видання "Страна" з посиланням на свої джерела в оточенні колишнього президента.

Літак, на якому летів Порошенко, вилетів з Турецького міста Бодрум і приземлився у Борисполі сьогодні, 4 серпня, о 20:54. Оператор польоту — Air Pink.

Вартість польоту становила близько 15 тис. євро без додаткових послуг та харчування.

Як повідомляли Українські Новини, у день, коли Порошенко вилетів на відпочинок, очолювана ним партія "Європейська солідарність" влаштовувала мітинг під стінами Офісу президента.

Після веління інформації про вартість польоту Порошенко в Туреччину, в ЗМІ дізналися про те, що екс-президент задекларував майже 1,2 млн грн. витрат.

Тим часом, поки Порошенко був на відпочинку, Державне бюро розслідувань закрила кримінальне провадження про можливе "розпалюванні міжрелігійної ворожнечі" колишнім президентом Петром Порошенком.

Раніше Порошенко заявив про порушення проти нього справи про розпалювання міжрелігійної ворожнечі шляхом отримання томосу і створення ПЦУ.

Пізніше ДБР повідомило, що справу проти Порошенка за розпалювання ворожнечі розслідується за заявою прихожан УПЦ КП.

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