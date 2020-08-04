підписатися на розсилку
26.65 27.05
29.4 29.95
˟
04 серпня 2020, вівторок, 13:58 16
Кабмін 2020-08-04T14:45:02+03:00
Українські Новини
Потяги будуть зупинятися в червоній зоні для висадки пасажирів, - Криклій

Потяги будуть зупинятися в червоній зоні для висадки пасажирів, - Криклій

Елена Новикова
Укрзалізниця, Міністр інфраструктури, Пасажирські перевезення, Владислав Криклій, червона зона
Вагон поїзду. Фото: Facebook/Укралізниця
Вагон поїзду. Фото: Facebook/Укралізниця

Після того, як пасажири поїзду попри заборону змусили зробити зупинку в карантинній зоні, акціонерне товариство "Укрзалізниця" дозволило пасажирським поїздам зупинятися в "червоній зоні" для висадки пасажирів.

Про це в ефірі "Громадського радіо" заявив міністр інфраструктури Владислав Криклій.

За словами Криклія, коли поїзд наближається до червоної зони і висадки - посадки не буде - то потрібно пасажирів попереджати заздалегідь.

"Мені здається треба було повідомити людям як курсуватиме поїзд заздалегідь. Зараз ми звернулися до уряду, щоб можна було висадку забезпечити, тому що тут питання в тому, щоб мобільність коронавірусу не поширювалася, зрозуміло, що висадку зробити це не проблема. Людина може вийти з поїзда, але назад вже не зайде і зрозуміло, що підсаджуватися на зупинці в Тернополі вже не буде. Зараз ми підходимо з цією логікою, і я сподіваюся, що завтра на уряді такі зміни до постанов зроблять", - говорить Криклій.

Як повідомляли Українські Новини, після того, як в Україні набрав чинності "зональний карантин", до "червоної зони" потрапили Луцьк, Тернопіль та Кіцманський район Чернівецької області.

Раніше крзалізниця" зупинила продаж квитків  в Луцьк і Тернопіль.

Більше новин про: Укрзалізниця Міністр інфраструктури Пасажирські перевезення Владислав Криклій червона зона

"Укрзалізниця" звільнить співробітників, через нед...
Міністр інфраструктури Криклій у травні заробив на...
У Львівській області запустили ще три приміські ел...
Криклій розповів, як в Україні буде проходити впро...
За добу захворюваність на коронавірус впала майже на третину, а смертність зросла вдвічі
Карімову, який погрожував вибухом в БЦ "Леонардо" у Києві, повідомили про підозру у скоєнні теракту
Новини
У МОЗ прогнозують новий спалах коронавірусу в Україні: з жовтня по квітень 15:08
За рік роботи Одеський припортовий справив 800 тисяч тонн карбаміду по давальницькому контракту з АГТ 14:59
Скільки коштує газ для запоріжців, як нараховується вартість і як на вартість вплине скасування ПСО 14:55 Прес-реліз
Модель из Украины Дарью Кирилюк избили в Турции. Скриншот: instagram/dariakyryliuk
Українську модель Дарину Кирилюк побили в Туреччині: що сталося 14:43
У Волинській області посилили карантинні обмеження 14:32
більше новин
Прибуток ОПЗ в другому кварталі 2020 становить 28 млн грн 14:55
Мерський рейтинг Кличка продовжує зростати. Він випереджає найближчого конкурента в 3,5 рази, - «Рейтинг» 11:55 Інфографіка
Колишній голова ДАБІ Кудрявцев намагається "вирішити" із закриттям справи за підроблений диплом, - ЗМІ 10:11
У Києві на Жмаченка, 20 завдяки інвестору з'явиться реабілітаційний містечко 11:59 Фото
Олексій Коваль: Попит на первинному ринку повністю відновився 11:11 Думка
більше новин
Як і коли розпочнеться новий навчальний рік у вишах. Кабмін дав роз'яснення 05:45
Мер Тернополя відмовився посилювати карантин і пригрозив народними протестами 12:31
У Сумах спалах коронавірусу трапився в пологовому будинку: COVID-19 знайшли у 4 лікарів 08:22
Бизнес-центр
У центрі Києва терорист з бомбою захопив відділення банку 13:04
Наталя Чучупак
Розмовляли про погоду і тварин. Заручниця розповіла про вимоги нападника на банк у Києві 17:16
більше новин
МВС Естонії має намір покарати українських заробітчан, які порушили режим самоізоляції
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok