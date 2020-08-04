Потяги будуть зупинятися в червоній зоні для висадки пасажирів, - Криклій

Після того, як пасажири поїзду попри заборону змусили зробити зупинку в карантинній зоні , акціонерне товариство "Укрзалізниця" дозволило пасажирським поїздам зупинятися в "червоній зоні" для висадки пасажирів.

Про це в ефірі "Громадського радіо" заявив міністр інфраструктури Владислав Криклій.

За словами Криклія, коли поїзд наближається до червоної зони і висадки - посадки не буде - то потрібно пасажирів попереджати заздалегідь.

"Мені здається треба було повідомити людям як курсуватиме поїзд заздалегідь. Зараз ми звернулися до уряду, щоб можна було висадку забезпечити, тому що тут питання в тому, щоб мобільність коронавірусу не поширювалася, зрозуміло, що висадку зробити це не проблема. Людина може вийти з поїзда, але назад вже не зайде і зрозуміло, що підсаджуватися на зупинці в Тернополі вже не буде. Зараз ми підходимо з цією логікою, і я сподіваюся, що завтра на уряді такі зміни до постанов зроблять", - говорить Криклій.

Як повідомляли Українські Новини, після того, як в Україні набрав чинності "зональний карантин", до "червоної зони" потрапили Луцьк, Тернопіль та Кіцманський район Чернівецької області.

Раніше "Укрзалізниця" зупинила продаж квитків в Луцьк і Тернопіль.