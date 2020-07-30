Кабмін скасував для туристів самоізоляцію, якщо у них є тести на COVID-19

Кабінет Міністрів дозволив туристам не дотримуватися самоізоляції при наявності зроблених за кордоном тестів на коронавірус з негативним результатом.

Про це йдеться в постанові уряду від 22 липня № 641, передають Українські Новини.

Згідно з ним, самоізоляція або обсервація особи у зв'язку з перетинанням державного кордону припиняється у разі отримання негативного результату тестування на COVID-19 методом ПЛР, проведеного після перетину кордону або не раніше, ніж за 48 годин до перетину.

Йдеться про приїзд з країн, внесених в "червону" зону - зі значним поширенням коронавірусу серед населення.

Раніше туристи могли зробити тест лише по прибуттю в Україну в місцевих лабораторіях.

Як повідомляли Українські Новини, 28 липня Міністерство охорони здоров'я оновило списки країн "червоної" та "зеленої" зон, при цьому 62 країни були віднесені до "червоної" зони, у тому числі в неї потрапила і Україна.

Станом на 27 липня в Україні показник захворюваності становив 66,7 на 100 тис. населення.

Крім того ЄС розповіли нові правила транскордонних подорожей в умовах пандемії коронавірусу.