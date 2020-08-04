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04 серпня 2020, вівторок, 12:37 11
Медицина 2020-08-04T13:30:03+03:00
Українські Новини
Серійне виробництво вакцини від коронавірусу має розпочатися на початку 2020 року, - Степанов

Серійне виробництво вакцини від коронавірусу має розпочатися на початку 2020 року, - Степанов

Анна Рудык
Коронавірус, коронавірус в Україні, Епідемія коронавірусу, Вакцина від коронавірусу
Коронавірус. Фото: freepik
Коронавірус. Фото: freepik

На початку 2021 року може розпочатися серійне виробництво вакцини від коронавірусу. Про це під час брифінгу заявив головний санітарний лікар України Віктор Ляшко.

Так, він розповів, що зараз досліджуються 25 вакцин-кандидатів проти коронавірусу.

"Для того, щоб подолати пандемію, нам вкрай необхідні ліки для лікування, ще краще засоби профілактики, саме вакцини. На початок серпня вже 25 вакцин-кандидатів проти Covid-19 досліджуються клінічно, і шість з них наблизилися до завершальної стадії, результати яких ми чекаємо до кінця року. Серійне виробництво, сподіваємося, має розпочатися на початку 2021 року", - сказав він.

У МОЗ зазначили, що вакцини мають з'явитися, в тому числі, і в Україні.

"Вчора ми отримали підтвердження від механізму COVAX, що уряд України має право звернутися до глобального вакцинному альянсу з проханням надати вакцини в разі їх реєстрації для подальшої профілактики коронавірусної хвороби шляхом проведення щеплень людям з групи ризику за певними віковими категоріями", - заявив Віктор Ляшко.

За його словами, кожна країна, яка звернеться, отримає вакцини для приблизно для 20% населення.

"Для України це прогнозується близько 8 млн доз. Це вакцина, яка гарантовано надійде в Україну різними обсягами. Вона може бути безкоштовною або за спеціальною ціною", - уточнив головний санітарний лікар.

Як повідомляли Українські Новини, Оксфордська вакцина від коронавірусу показала перші позитивні результати тестування без суттєвих побічних ефектів. Її можуть випустити вже до кінця 2020 року.

Також головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко прогнозує, що при успішній розробці вакцини проти COVID-19 в Україну вона потрапить в обсягах, які охоплять 20% населення за доступною ціною або безкоштовно.

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