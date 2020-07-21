Оксфордську вакцину від коронавірусу можуть випустити в цьому році, – вчені

Вакцину від коронавіруса можуть випустити в цьому році. Фото: pixabay

Вакцину від коронавіруса можуть випустити в цьому році. Фото: pixabay

Нещодавно вакцина, розроблена Оксфордським університетом, показала позитивні результати тестування на людях без суттєвих побічних ефектів. Наразі глава команди розробників вакцини повідомила, що випустити її можуть вже до кінця 2020 року. Про це повідомляє Reuters.

"Кінець року - цільовий показник впровадження вакцини, це можливість, але немає абсолютно ніякої впевненості в цьому, тому що повинні відбутися три речі", – розповіла Сара Гілберт в ефірі радіо Бі-бі-сі.

Вона зазначила, що вакцина повинна виявитися ефективною на пізніх стадіях випробувань, необхідно буде виготовити велику кількість доз, а регулятори повинні оперативно дати згоду на її ліцензування для використання в екстрених ситуаціях.

"Всі ці три речі повинні відбутися і зійтися докупи, перш ніж ми зможемо побачити вакцинування великої кількості людей", – заявила вона.

Як повідомляли Українські Новини, американські вчені в ході проведення аналізу визначили найефективніші типи масок, що найкраще захищають від коронавірусу.

Крім того, Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) дала прогноз щодо старту вакцинації від коронавірусу.