Британія показала перші результати тестування вакцини від коронавірусу на людях

Великобританія заявила про перші результати тестування вакцини від коронавірусу COVID-19 на людях, заявивши, що вона не має суто побічних ефектів після того, як Всесвітня організація охорони здоров'я спрогнозувала, коли почнеться вакцинація від коронавірусу. Про це повідомляє Reuters.

Як наголошується, вакцина, розроблена Оксфордським університетом, виглядає безпечно і тренує імунну систему.

Згідно з опублікованими результатами в журналі The Lancet, вакцина, що перебуває в стадії розробки компанією AstraZeneca і вченими з Британського Оксфордського університету, не викликала будь-яких серйозних побічних ефектів і викликала імунні реакції антитіл і Т-клітин.

"Нам ще належить виконати велику роботу, перш ніж ми зможемо підтвердити, чи допоможе наша вакцина впоратися з пандемією COVID-19," - сказала розробник вакцини Сара Гілберт.

Згідно з інформацією, наданої ВВС, у випробуваннях взяли участь близько 1077 осіб. Вони показали, що за допомогою ін'єкції виробилися антитіла і лейкоцити, здатні боротися з коронавірусом.

Наголошується, що не було ніяких небезпечних побічних ефектів від прийому вакцини, проте, у 70% людей у випробуванні проявилася лихоманка або головний біль.

Дослідники стверджують, що з цим можна впоратися за допомогою парацетамолу. Як зазначається, Великобританія вже замовила 100 мільйонів доз вакцини.

Як повідомляли Українські Новини, ВООЗ назвала ще один можливий шлях передачі коронавірусу.

Раніше Британія заявила про наміри протестувати вакцину від коронавірусу до жовтня 6 тисяч осіб.