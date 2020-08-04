За добу захворюваність на коронавірус впала майже на третину, а смертність зросла вдвічі

За минулу добу, 3 серпня, кількість нових виявлених випадків захворювання на коронавірусну інфекцію COVID-19 в Україні зменшилась на 30,1%, кількість нових летальних випадків збільшилася на 53,8%. Так, кількість хворих на коронавірус збільшилася на 692 до 73 850, кількість померлих від захворювання - на 20 осіб до 1 758 порівняно з попередньою добою, 2 серпня. Про це йдеться в повідомленні Ради національної безпеки і оборони, передають Українські Новини. Згідно з ним, станом на ранок 4 серпня в Україні зареєстровано 73 850 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 1 758 летальних, 40 328 осіб одужали. За добу зафіксовано 692 нових випадків, одужали 452 людини, померли 20 осіб. Таким чином, 4 серпня показник нових хворих за добу був більшим, ніж тих, що одужали, - 692 проти 452. Кількість нових випадків захворювання 3 серпня становила 0,94% від загальної кількості захворілих на 2 серпня. Кількість активних хворих (хворі без урахування тих, що одужали і померли) на ранок 4 серпня становила 31 764 людини, що на 0,7% більше порівняно з попередньою добою. За весь час епідемії найбільше випадків інфікування зафіксовано у Львівській області (10 067) у Києві (8 662) та Рівненській області (6 270). Наразі коронавірусна хвороба виявлена: Вінницька область — 2848 випадків; Волинська область — 4008 випадків; Дніпропетровська область — 1459 випадків; Донецька область — 903 випадки; Житомирська область — 1967 випадків; Закарпатська область — 5384 випадки; Запорізька область — 851 випадок; Івано-Франківська область — 5041 випадок; Кіровоградська область — 711 випадків; м. Київ — 8662 випадки; Київська область — 3877 випадків; Львівська область — 10067 випадків; Луганська область — 130 випадків; Миколаївська область — 648 випадків; Одеська область — 3545 випадків; Полтавська область — 466 випадків; Рівненська область — 6355 випадків; Сумська область — 560 випадків; Тернопільська область — 3121 випадок; Харківська область — 4093 випадки; Херсонська область — 230 випадків; Хмельницька область — 1200 випадків; Чернівецька область — 6229 випадків; Черкаська область — 955 випадків; Чернігівська область — 909 випадків. Кількість хворих на коронавірус в Україні на 4 серпня. Інфографіка: МОЗ Як повідомляли Українські Новини, в Україні показник захворюваності COVID-19 зріс на 24% за тиждень. Також незважаючи на віднесення до "червоної зони" радник мера Луцька Ігор Поліщук заявив, що місто не має наміру зупиняти громадський транспорт, а Тернопільська міськрада - що місто буде працювати в звичайному режимі.