За добу захворюваність на коронавірус впала майже на третину, а смертність зросла вдвічі

За минулу добу, 3 серпня, кількість нових виявлених випадків захворювання на коронавірусну інфекцію COVID-19 в Україні зменшилась на 30,1%, кількість нових летальних випадків збільшилася на 53,8%. Так, кількість хворих на коронавірус збільшилася на 692 до 73 850, кількість померлих від захворювання - на 20 осіб до 1 758 порівняно з попередньою добою, 2 серпня.

Про це йдеться в повідомленні Ради національної безпеки і оборони, передають Українські Новини.

Згідно з ним, станом на ранок 4 серпня в Україні зареєстровано 73 850 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 1 758 летальних, 40 328 осіб одужали.

За добу зафіксовано 692 нових випадків, одужали 452 людини, померли 20 осіб.

Таким чином, 4 серпня показник нових хворих за добу був більшим, ніж тих, що одужали, - 692 проти 452.

Кількість нових випадків захворювання 3 серпня становила 0,94% від загальної кількості захворілих на 2 серпня.

Кількість активних хворих (хворі без урахування тих, що одужали і померли) на ранок 4 серпня становила 31 764 людини, що на 0,7% більше порівняно з попередньою добою.

За весь час епідемії найбільше випадків інфікування зафіксовано у Львівській області (10 067) у Києві (8 662) та Рівненській області (6 270).

Наразі коронавірусна хвороба виявлена:

Вінницька область — 2848 випадків;

Волинська область — 4008 випадків;

Дніпропетровська область — 1459 випадків;

Донецька область — 903 випадки;

Житомирська область — 1967 випадків;

Закарпатська область — 5384 випадки;

Запорізька область — 851 випадок;

Івано-Франківська область — 5041 випадок;

Кіровоградська область — 711 випадків;

м. Київ — 8662 випадки;

Київська область — 3877 випадків;

Львівська область — 10067 випадків;

Луганська область — 130 випадків;

Миколаївська область — 648 випадків;

Одеська область — 3545 випадків;

Полтавська область — 466 випадків;

Рівненська область — 6355 випадків;

Сумська область — 560 випадків;

Тернопільська область — 3121 випадок;

Харківська область — 4093 випадки;

Херсонська область — 230 випадків;

Хмельницька область — 1200 випадків;

Чернівецька область — 6229 випадків;

Черкаська область — 955 випадків;

Чернігівська область — 909 випадків.

Кількість хворих на коронавірус в Україні на 4 серпня. Інфографіка: МОЗ

Як повідомляли Українські Новини, в Україні показник захворюваності COVID-19 зріс на 24% за тиждень.

Також незважаючи на віднесення до "червоної зони" радник мера Луцька Ігор Поліщук заявив, що місто не має наміру зупиняти громадський транспорт, а Тернопільська міськрада - що місто буде працювати в звичайному режимі.