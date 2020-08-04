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04 серпня 2020, вівторок, 09:32 14 Інфографіка
Суспільство 2020-08-04T11:45:03+03:00
Українські Новини
За добу захворюваність на коронавірус впала майже на третину, а смертність зросла вдвічі

За добу захворюваність на коронавірус впала майже на третину, а смертність зросла вдвічі

Анна Рудык
Коронавірус, коронавірус в Україні, Хворі на коронавірус
Коронавірус. Фото. Pixabay
Коронавірус. Фото. Pixabay

За минулу добу, 3 серпня, кількість нових виявлених випадків захворювання на коронавірусну інфекцію COVID-19 в Україні зменшилась на 30,1%, кількість нових летальних випадків збільшилася на 53,8%. Так,  кількість хворих на коронавірус збільшилася на 692 до 73 850, кількість померлих від захворювання - на 20 осіб до 1 758 порівняно з попередньою добою, 2 серпня.

Про це йдеться в повідомленні Ради національної безпеки і оборони, передають Українські Новини.

Згідно з ним, станом на ранок 4 серпня в Україні зареєстровано 73 850 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 1 758 летальних, 40 328 осіб одужали.

За добу зафіксовано 692 нових випадків, одужали 452 людини, померли 20 осіб.

Таким чином, 4 серпня показник нових хворих за добу був більшим, ніж тих, що одужали, - 692 проти 452.

Кількість нових випадків захворювання 3 серпня становила 0,94% від загальної кількості захворілих на 2 серпня.

Кількість активних хворих (хворі без урахування тих, що одужали і померли) на ранок 4 серпня становила 31 764 людини, що на 0,7% більше порівняно з попередньою добою.

За весь час епідемії найбільше випадків інфікування зафіксовано у Львівській області (10 067) у Києві (8 662) та Рівненській області (6 270).

Наразі коронавірусна хвороба виявлена:

  • Вінницька область — 2848 випадків;
  • Волинська область — 4008 випадків;
  • Дніпропетровська область — 1459 випадків;
  • Донецька область — 903 випадки;
  • Житомирська область — 1967 випадків;
  • Закарпатська область — 5384 випадки;
  • Запорізька область — 851 випадок;
  • Івано-Франківська область — 5041 випадок;
  • Кіровоградська область — 711 випадків;
  • м. Київ — 8662 випадки;
  • Київська область — 3877 випадків;
  • Львівська область — 10067 випадків;
  • Луганська область — 130 випадків;
  • Миколаївська область — 648 випадків;
  • Одеська область — 3545 випадків;
  • Полтавська область — 466 випадків;
  • Рівненська область — 6355 випадків;
  • Сумська область — 560 випадків;
  • Тернопільська область — 3121 випадок;
  • Харківська область — 4093 випадки;
  • Херсонська область — 230 випадків;
  • Хмельницька область — 1200 випадків;
  • Чернівецька область — 6229 випадків;
  • Черкаська область — 955 випадків;
  • Чернігівська область — 909 випадків.

Кількість хворих на коронавірус в Україні на 4 серпня. Інфографіка: МОЗКількість хворих на коронавірус в Україні на 4 серпня. Інфографіка: МОЗ

Як повідомляли Українські Новини, в Україні показник захворюваності COVID-19 зріс на 24% за тиждень.

Також незважаючи на віднесення до "червоної зони" радник мера Луцька Ігор Поліщук заявив, що місто не має наміру зупиняти громадський транспорт, а Тернопільська міськрада - що місто буде працювати в звичайному режимі.

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За добу захворюваність на коронавірус впала майже на третину, а смертність зросла вдвічі
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