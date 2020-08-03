В Україні показник захворюваності на COVID-19 виріс на 24% за тиждень

Показник захворюваності на коронавірусну інфекцію (COVID-19) в Україні зріс за тиждень на 24% до 82,8 випадку на 100 тис. населення.

Про це свідчить повідомлення на сайті Президента, передають Українські Новини.

"За словами Прем'єр-міністра Дениса Шмигаля, показник захворюваності зріс до 82,8 на 100 тисяч населення ", - сказано в ньому за підсумками традиційної селекторної наради під головуванням Президента Володимира Зеленського щодо запобігання поширення коронавірусу.

Згідно з даними Офісу Президента, станом на 27 липня цей показник становив 66,7 випадку на 100 тис. населення, 7 липня - 62,4 випадку, а 1 липня - 58.

На цю мить, за словами Шмигаля, заповненість лікарняних ліжок у Закарпатській області становить майже 69%, а в Києві, Івано-Франківській, Львівській, Рівненській та Чернівецькій областях - понад 40%.

У відповідь на озвучені урядом дані Зеленський зажадав від Кабінету Міністрів комунікації з громадянами про умови адаптивного карантину, які починають діяти відсьогодні.

"Володимир Зеленський вимагає від уряду чіткого пояснення людям, як відбувається розподіл на чотири зони і навіщо потрібен адаптивний карантин", - сказано в повідомлені.

Президент також запросив у міністра розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства Ігоря Петрашка інформацію про економічні заходи для захисту громадян від негативних наслідків пандемії.

"Міністр повідомив, що уряд відшкодовує дві третини зарплати 358 тисячам громадян, працевлаштованих 180 тисячами ФОП, які перебувають у вимушених тимчасових відпустках і тому втратили оплату праці. Уряд також максимально спростив виплати по безробіттю, що допомагає отримати їх 510 тисячам українців. Окремо міністр відзначив запуск програми кредитування "5-7-9%" і компенсації податкових ставок аграріям ", - йдеться в повідомлені.

Зеленський у відповідь висловив сумнів в тому, що ці програми предметно допомагають великій кількості українців.

"Це красиво звучить. Але багато хто постраждав, втратили роботу, пішли у вимушену відпустку. В цілому люди сьогодні отримують набагато менше. Держава повинна давати можливості робити щось самому, або забезпечувати місце роботи. Настала та мить життя, коли треба створювати величезну кількість робочих місць. І перезапуск державних підприємств, промисловості повинен зіграти в цьому стратегічну роль ", - сказав він.

Шмигаль додав, що уряд витрачає на підтримку бізнесу мільярди, збережено сотні тисяч робочих місць і працевлаштовано 240 тис. осіб.

Зеленський також підняв питання забезпечення українських вчених усіма умовами для створення в майбутньому в Україні ліків і вакцин - необхідними обладнанням, лабораторіями, фінансуванням і так далі.

Як повідомляли Українськi Новини, з 3 серпня "червоний рівень" епідемічної небезпеки встановлений в Луцьку, Тернополі та в Кіцманському районі Чернівецької області.

Всупереч віднесенню до "червоної зони", радник мера Луцька Ігор Поліщук заявив, що місто не має наміру зупиняти громадський транспорт, а Тернопільська міськрада - що місто буде працювати у звичайному режимі.