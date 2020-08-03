МОЗ розширило список країн "червоної" зони

Міністерство охорони здоров'я віднесло 127 країн до "червоної зони" поширення COVID-19, у той час, як регіони України розділили на "зелену", "жовту", "помаранчеву" і "червону" зони.

Про це йдеться в інформації на сайті міністерства, передають Українськi Новини.

Зокрема, в "червону зону" поширення COVID-19 за станом на 31 липня включені: США, Ізраїль, Бразилія, Чорногорія, Казахстан, Молдова, Сербія, Румунія, Росія, Албанія, Болгарія, Іспанія, Франція, Канада, Бельгія, Австрія, Швейцарія, Німеччина, Японія, Ісландія, Норвегія, Фінляндія та інші.

До "зеленої зони" поширення COVID-19 віднесені Швеція, Португалія, Хорватія, Білорусь, Туреччина, Великобританія, Єгипет, Греція, Італія, Ірландія, Таїланд та інші країни.

В Україні показник захворюваності за останні 14 днів на 100 тис. населення становить 33,02, відсоток приросту - 20,1%.

Як повідомляли Українськi Новини, в Міністерстві охорони здоров'я розповіли, хто може достроково припинити самоізоляцію при перетині кордонів.

Крім того, українці можуть подорожувати в 25 країн.