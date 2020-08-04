Долар стрімко зростає. Курс валют на 4 серпня

У вівторок в обмінних пунктах київських банків станом на 9:30 курс продажу готівкового долара підвищився на 11,60 коп. до 27,9149 UAH/USD, курс купівлі підвищився на 8,99 коп. до 27,6129 UAH/USD порівняно з курсом валют на 3 серпня.

Про це повідомляє BIN.ua.

Середній курс купівлі євро підвищився на 1,81% до 32,1709 UAH/EUR, курс продажу знизився на 0,99 коп. до 32,7903 UAH/EUR.

Курси готівкової іноземної валюти:

Долар США Євро 10 російських рублів Купівля Продаж Купівля Продаж Купівля Продаж Середній 27,6129 27,9149 32,1709 32,7903 3,30 3,92 Максимальний 27,7500 28,0000 32,5500 33,1000 3,72 5,00 Мінімальний 27,4000 27,7500 31,5500 32,4300 2,30 3,75

Як повідомляли Українські Новини, в обмінних пунктах київських банків з 24 по 31 липня курс продажу готівкового долара знизився на 19,91 коп. до 27,7802 UAH/USD, курс купівлі знизився на 15,45 коп. до 27,5208 UAH/USD після двотижневого зростання.

Крім того, експерти розповіли, що чекати від курсу найближчим часом. Якщо Національний банк не забезпечить міжбанківський ринок достатньою кількістю валюти, то можливий новий виток курсу до 28,5 грн/долар і вище.

Національний банк підвищив офіційний курс гривні на 1,15 коп. до 27,6798 UAH/USDі, що встановлюється ним на 3 серпня, в той час, як аналітики дали прогноз курсу долара до кінця року.