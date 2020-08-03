Долар в обмінниках подорожчав на початку тижня

У понеділок курс продажу готівкового долара в обмінних пунктах київських банків станом на 10:30 знизився порівняно з даними на 9:30 на 1,43 коп. до 27,7989 UAH/USD, курс купівлі підвищився на 0,78 коп. до 27,5230 UAH/USD.

Про це повідомляє BIN.ua.

Середній курс купівлі євро знизився на 5,17 коп. до 32,1528 UAH/EUR, курс продажу знизився на 5,40 коп. до 32,8002 UAH/EUR.

Курси готівкової іноземної валюти:

Долар США Євро 10 російських рублів Купівля Продаж Купівля Продаж Купівля Продаж Середній 27,5230 27,7989 32,1528 32,8002 3,31 3,88 Максимальний 27,6500 28,0000 32,5000 33,2000 3,73 5,00 Мінімальний 27,3500 27,6700 31,4500 32,3700 2,32 3,70

Як повідомляли Українські Новини, в обмінних пунктах київських банків з 24 по 31 липня курс продажу готівкового долара знизився на 19,91 коп. до 27,7802 UAH/USD, курс купівлі знизився на 15,45 коп. до 27,5208 UAH/USD після двотижневого зростання.

Національний банк підвищив офіційний курс гривні на 1,15 коп. до 27,6798 UAH/USDі, що встановлюється ним на 3 серпня, в той час, як аналітики дали прогноз курсу долара до кінця року.

Крім того, експерти розповіли, що чекати від курсу найближчим часом. Якщо Національний банк не забезпечить міжбанківський ринок достатньою кількістю валюти, то можливий новий виток курсу до 28,5 грн/долар і вище.

Тим часом, середній курс долара в 2021 році очікується на рівні 29,1 UAH/USD.