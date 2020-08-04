За 7 місяців держбюджет виконаний з дефіцитом 47,4 млрд гривень

Після того, як у червні державний бюджет перевиконаний за доходами на 10,9%, або на 12,842 млрд гривень, у липні доходи загального фонду держбюджету перевиконано на 11,6%.

Про це йдеться у повідомленні Мінфіну, передають Українські Новини.

В липні 2020 року в загальний фонд державного бюджету надійшло 58,0 млрд гривень, розпис виконано на 111,6%.

При цьому відшкодування ПДВ становило 9,1 млрд гривень.

З платежів, справляння яких контролює Податкова служба, надходження становили 29,6 млрд гривень, розпис перевиконано на 23,1% або 5,6 млрд гривень.

Основними платежами, за рахунок яких відбулося перевиконання, стали: податок на додану вартість (4,3 млрд гривень), у тому числі за рахунок боротьби зі зловживаннями при відшкодуванні податку з бюджету; акцизний податок з виробленої в Україні продукції (1,2 млрд гривень); податок на доходи фізичних осіб і військовий збір (0,2 млрд гривень); рентна плата за користування надрами (0,2 млрд гривень).

Надходження в загальний фонд держбюджету митних платежів становили 25,6 млрд гривень, або 100,4% від місячного розпису.

За підсумками січня-липня 2020 розпис доходів загального фонду державного бюджету було виконано на рівні 94,0%, в той час як у січні-квітні поточного року - 86,1%.

За січень-липень 2020 державний бюджет був виконаний з дефіцитом у розмірі 47,4 млрд гривень, у тому числі загальний фонд - з дефіцитом у сумі 54,8 млрд гривень, при розписі загального фонду звітного періоду в сумі 100,8 млрд гривень.

Як повідомляли Українські Новини, в Україні запровадили нові надбавки до пенсій. На 1 липня 2020 року середній розмір пенсії становить 3 393,54 гривень.

Залишок коштів на єдиному казначейському рахунку (ЄКР) в червні збільшився на 84,3%в 2,3 раза з 32,489 млрд гривень (на 1 червня) до 75,701 млрд гривень (на 1 липня).

В кінці травня Україна погасила єврооблігації, випущені під держгарантії США, на 1 млрд доларів.