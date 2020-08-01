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  • Влада Луцька відмовляється зупиняти громадський транспорт, незважаючи на перебування в "червоній" зоні
01 серпня 2020, субота, 09:11 19
Політика 2020-08-01T11:15:02+03:00
Українські Новини
Влада Луцька відмовляється зупиняти громадський транспорт, незважаючи на перебування в "червоній" зоні

Влада Луцька відмовляється зупиняти громадський транспорт, незважаючи на перебування в "червоній" зоні

Ирина Николенко
Карантин в Україні, Луцьк, Протиепідемічні заходи, Карантинні обмеження, червона зона
Ігор Поліщук. Фото: Facebook/ Ігор Поліщук
Ігор Поліщук. Фото: Facebook/ Ігор Поліщук

Після того, як Луцьк віднесли в "червону" зону по епідемічній ситуації, виконуючий обов'язки міського голови Ігор Поліщук заявив про те, що місто не буде зупиняти громадський транспорт та закривати заклади харчування. Про це він написав на своїй сторінці в Facebook, передають Українські Новини.

Ігор Поліщук обурений, що Луцьк потрапив в "червону" зону з максимальними обмежувальними заходами через пандемію коронавірусу.

"Шановні жителі Луцька! Державною комісією ТЕБ та НС (орган з не зовсім зрозумілим правовим статусом) без якихось особливих причин віднесено наше місто Луцьк з 3 серпня в "червоний" рівень епідемічної небезпеки. Справжні мотиви такого рішення не зрозумілі, адже останнім часом, за статистикою, за рівнем захворюваності COVID-19 у місті нічого не змінилося", – повідомив він.

Зі слів Поліщука, після введення "червоного" рівня, в місті повинен бути зупинений громадський транспорт, закриті дитячі садки, заклади громадського харчування, готелі та інше. Але ці заходи призведуть до відсутності роботи і засобів до існування тисяч жителів міста, впевнений Поліщук. Також це завдасть шкоди міському бюджету.

Крім того, мер заявив, що міська влада не буде зупиняти громадський транспорт та виконувати інші "незрозумілі" рішення через включення міста в "червону" зону.

"Недолугі, несвоєчасні і непрофесійні рішення з протидії коронавіруса і так довели країну до економічного колапсу, знищили сотні тисяч робочих місць і значно погіршили рівень життя українців і рівень економічної активності в країні. Якщо центральна влада хоче працювати за законом – нехай вводить надзвичайний стан і тільки тоді зупиняє транспорт, закриває закладу та приймає інші обмеження", – повідомив він.

У Луцьку відмовляються зупиняти громадський транспорт. Скріншот Facebook / Ігор ПоліщукУ Луцьку відмовляються зупиняти громадський транспорт. Скріншот Facebook / Ігор Поліщук

Раніше Українські Новини повідомляли, з 1 серпня Київ віднесли в "зелену" зону епідеміологічної ситуації.

Також Кабінет Міністрів продовжив адаптивний карантин в Україні до 31 серпня і розділив області на чотири зони.

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