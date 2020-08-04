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04 серпня 2020, вівторок, 09:26 12
Суспільство 2020-08-04T11:30:03+03:00
Українські Новини
Рятувальники попередили про надзвичайну пожежонебезпеку в Україні через спеку

Рятувальники попередили про надзвичайну пожежонебезпеку в Україні через спеку

Ольга Фандорина
Попередження, пожежна небезпека, Пожежонебезпека
Спека. Фото: pixabay
Спека. Фото: pixabay

В Україні з 4 по 6 серпня через спекотну погоду надзвичайний рівень пожежної небезпеки буде спостерігатися в східних, більшості центральних і деяких південних, західних і північних областях. Такі дані наводить Український гідрометцентр.

Про це йдеться в повідомленні пресслужби Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

Як повідомляється, у східних, більшості центральних, а також в Одеській, Миколаївській, Рівненській, Чернівецькій, Хмельницькій і Сумській областях переважатиме надзвичайний рівень пожежної небезпеки. Рятувальники зазначають, що в цей період збільшиться ризик виникнення пожеж.

Раніше Українські Новини повідомляли, згідно з прогнозом погоди на останній місяць літа у серпні можливі навіть заморозки.

А тим часом, у Києві середньомісячна температура в липні була на 2,6°С вище норми.

Також раніше повідомлялося, що погода в серпні 2020 року в Україні буде спекотною: очікуються три піку спеки з температурою до +37 градусів.

Раніше повідомлялося про те, що у вівторок, 4 серпня, в Києві невелика хмарність, без опадів, вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +13...+15 градусів, вдень +27...+29 градусів.

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