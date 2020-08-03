Від +9 вночі до +31 вдень. Прогноз погоди в Україні на вівторок

Тоді як синоптики дали прогноз на серпень, в Києві 4 серпня невелика хмарність, без опадів, вітер південно-східний, 5-10 м\/с. Температура повітря вночі +13 ... +15 градусів, вдень +27 ... +29 градусів. Про це Українським Новинам повідомив Гідрометеорологічний центр. На заході України невелика хмарність, без опадів, вітер південно-східний, 5-10 м\/с. Температура повітря вночі +9 ... +16 градусів, вдень +25 ... +31 градус. У Карпатах без опадів, температура вночі +11 ... +16 градусів, вдень +17 ... +22 градуси. У Моршині без опадів, температура вночі +13 ... +15 градусів, вдень +28 ... +30 градусів. У Трускавці без опадів, температура вночі +12 ... +14 градусів, вдень +27 ... +29 градусів. У Сваляві без опадів, температура вночі +13 ... +15 градусів, вдень +28 ... +30 градусів. На півночі України невелика хмарність, без опадів, вітер південно-східний, 5-10 м\/с. Температура повітря вночі +9 ... +16 градусів, вдень +23 ... +30 градусів. У центрі України невелика хмарність, без опадів, вітер південно-східний, 5-10 м\/с. Температура повітря вночі + 9 ... + 16 градусів, вдень + 24 ... + 31 градус. На сході України невелика хмарність, без опадів, вітер східний, 5-10 м\/с. Температура повітря вночі + 9 ... + 15 градусів, вдень + 25 ... + 30 градусів. На півдні України невелика хмарність, без опадів, вітер південно-східний, 5-10 м \/ с. Температура повітря вночі + 12 ... + 18 градусів, вдень + 25 ... + 31 градус. У Криму невелика хмарність, без опадів, вітер східний, 5-10 м \/ с. Температура повітря вночі + 13 ... + 18 градусів, вдень + 25 ... + 30 градусів. У Ялті без опадів. Температура вночі + 16 ... + 18 градусів, вдень + 29 ... + 31 градус. 3 серпня на 9:00 температура води становила в Чорному та Азовському морях +22 ... + 25 градусів, в Дніпрі біля Києва +22 градуси. Погода 4 серпня. Карта: УкргідрометцентрЯк повідомляли Українські Новини, синоптик дала прогноз на початок тижня . Крім того, в серпні можливі навіть заморозки .