Від +9 вночі до +31 вдень. Прогноз погоди в Україні на вівторок

В ЮНІСЕФ закликали Кабмін не міняти "Пакунок малюка" на гроші 22:40

Turkish Airlines відновив польоти з 2 серпня з Харкова 22:22

Середньомісячна температура у Києві в липні була на 2,6°С вище норми 21:53

Карімов, який погрожував вибухом у БЦ "Леонардо", змінив заручника під час захоплення будівлі, — СБУ 21:44