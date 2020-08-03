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03 серпня 2020, понеділок, 21:21 8 Карта
Життя 2020-08-03T23:00:01+03:00
Українські Новини
Від +9 вночі до +31 вдень. Прогноз погоди в Україні на вівторок

Від +9 вночі до +31 вдень. Прогноз погоди в Україні на вівторок

Валерия Драгомирова
Погода, Прогноз, Прогноз погоди, Непогода в Україні, серпень, Прогноз погоди на завтра
Літо. Фото: Валерия Назаренко
Літо. Фото: Валерия Назаренко

Тоді як синоптики дали прогноз на серпень, в Києві 4 серпня невелика хмарність, без опадів, вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +13 ... +15 градусів, вдень +27 ... +29 градусів.

Про це Українським Новинам повідомив Гідрометеорологічний центр.

На заході України невелика хмарність, без опадів, вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +9 ... +16 градусів, вдень +25 ... +31 градус.

У Карпатах без опадів, температура вночі +11 ... +16 градусів, вдень +17 ... +22 градуси.

У Моршині без опадів, температура вночі +13 ... +15 градусів, вдень +28 ... +30 градусів.

У Трускавці без опадів, температура вночі +12 ... +14 градусів, вдень +27 ... +29 градусів.

У Сваляві без опадів, температура вночі +13 ... +15 градусів, вдень +28 ... +30 градусів.

На півночі України невелика хмарність, без опадів, вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +9 ... +16 градусів, вдень +23 ... +30 градусів.

У центрі України невелика хмарність, без опадів, вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі + 9 ... + 16 градусів, вдень + 24 ... + 31 градус.

На сході України невелика хмарність, без опадів, вітер східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі + 9 ... + 15 градусів, вдень + 25 ... + 30 градусів.

На півдні України невелика хмарність, без опадів, вітер південно-східний, 5-10 м / с. Температура повітря вночі + 12 ... + 18 градусів, вдень + 25 ... + 31 градус.

У Криму невелика хмарність, без опадів, вітер східний, 5-10 м / с. Температура повітря вночі + 13 ... + 18 градусів, вдень + 25 ... + 30 градусів.

У Ялті без опадів. Температура вночі + 16 ... + 18 градусів, вдень + 29 ... + 31 градус.

3 серпня на 9:00 температура води становила в Чорному та Азовському морях +22 ... + 25 градусів, в Дніпрі біля Києва +22 градуси.

Погода 4 августа. Карта: УкргидрометцентрПогода 4 серпня. Карта: Укргідрометцентр

Як повідомляли Українські Новини, синоптик дала прогноз на початок тижня

Крім того, в серпні можливі навіть заморозки

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