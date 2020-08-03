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03 серпня 2020, понеділок, 21:53 6
Суспільство 2020-08-03T22:45:02+03:00
Українські Новини
Середньомісячна температура у Києві в липні була на 2,6°С вище норми

Середньомісячна температура у Києві в липні була на 2,6°С вище норми

Елена Новикова
Київ, Центральна геофізична обсерваторія, погода в липні
Центр Києва. Фото: Валерія Назаренко
Центр Києва. Фото: Валерія Назаренко

Тоді як в червні Київ побив черговий температурний рекорд, у липні 2020 року в Києві було вісім днів з температурою повітря вище +30°С.

Про це  повідомляє  Центральна геофізична обсерваторія імені Бориса Срезневського.

За даними спостережень метеостанції Центральної геофізичної обсерваторії імені Бориса Срезневського середньомісячна температура повітря липня в Києві становила + 21,9°С, що перевищила кліматичну норму на 2,6°С.

Найхолодніший день був 8 липня, коли мінімальна температура під ранок опустилася до + 11,7°С, а найтепліший — 29 липня, коли максимальна температура після полудня досягла + 32,7°С. 

Опадів в Києві випало лише 46,5 мм, що становило 53% кліматичної норми за місяць.

Як повідомляли Українські Новини, погода в серпні 2020 року в Україні буде спекотною: очікуються три піки спеки з температурою до +37 градусів.

Раніше повідомлялося про те, що у вівторок, 4 серпня, в Києві невелика хмарність, без опадів, вітер південно-східний, 5-10 м/с . Температура повітря вночі +13 ... +15 градусів, вдень +27 ... +29 градусів.

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