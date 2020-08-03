Кліматичний шок аномальної спеки і заморозків: синоптики дали прогноз на серпень

За прогнозом погоди на серпень 2020 року в Україні очікується спека. Прогнозуютьтри піки спеки з температурою до +37 градусів, які розпочнуться вже після 5 серпня.

Про це повідомляє "Сьогодні". Зазначається, що перед тим, з 1 по 3 серпня майже по всій Україні пройдуть дощі, місцями – навіть зливи, випаде до 10 мм опадів.

Як пише видання, останній місяць літа обіцяє "повернути" нам все тепло, що недодали перші два літніх місяці. І після того, як у липні Україну накривали дощі і грози, в серпні з опадами не складеться: їх може бути навіть менше норми. Крім усього іншого, нашу планету, згідно з прогнозами, накриють сильні магнітні бурі.

За розрахунками синоптика Леоніда Горбаня, погода в початку серпня виявиться продовженням тієї, яка була в кінці липня: очікується комфортна прохолода з невеликими опадами, температура від +22 градусів тепла вдень у західних та північних регіонах-до +25 в східних і центральних, і +27, як і належить, у курортних – південних.

Погода в серпні-2020 за прогнозом Леоніда Горбаня. Колаж: Сьогодні

По 3 серпня майже по всій Україні пройдуть дощі, місцями навіть зливи, випаде до 10 мм опадів. Але вони виявляться теплими, і вже після 5 серпня по всій країні почнеться швидке підвищення температури.

Першого в цьому місяці піку спеки – вдень до +35 градусів в тіні, а на півдні до +37, Україна досягне до 10 серпня. Але така спека протримається всього пару днів, потім стане прохолодніше – днем "всього" +30 в тіні, лише на півночі та заході країни – 26-28 градусів тепла.

Другий пік 35-градусної спеки припаде на Яблучний Спас (19 серпня) і день-два до нього і після нього залежно від регіону.

Традиційно в цей час через спеку особливо активні денні комахи: мухи, гедзі, оводи. Не дарма в народі кажуть: "Кусючий, як муха в спасівку", маючи на увазі уїдливого людини.

Відразу після Спаса нас чекає три дні дощів та зниження температури – до трохи вище ніж +20 градусів. Але 24 серпня – у День Незалежності України, погода обіцяє бути ясною і комфортною.

Третій пік спеки, країну накриє до кінця серпня, але він буде не таким жорстким, як два попередні: вдень близько +30-32, сухо. Так що останні дні останнього в цьому році літнього місяця виявляться погожими.

"Серпень, на відміну від попередніх місяців, навпаки, буде сухим і стабільно спекот", – підсумував Леонід Горбань.

Директор Укргідрометцентру Микола Кульбіда також говорить, що серпень буде теплим.

"Середня місячна температура повітря у серпні зазвичай становить 17-20 градусів тепла, на півдні і південному сході країни місцями 21-23 градуси, у гірських районах 11-16 градусів, – уточнив Микола Кульбіда. – Але нинішній серпень виявиться теплішими на 1-2 градуси. Середня місячна температура передбачається 19-24 градуси тепла (в горах 16-17), що на 1-2 градуси вище середніх багаторічних значень. Місячна кількість опадів очікується 33-84 мм, в Карпатах до 122 мм, що в межах середніх багаторічних значень", – зазначив Кульбіда.

Погода у Києві на 10 днів від Sinoptik.

Але головний синоптик країни не виключає, що в кінці серпня на поверхні грунту можливі заморозки, крім південних та більшості центральних областей.

Начальник відділу агрометеорології Укргідрометцентру Тетяна Адаменко доповнила прогноз свого шефа: "Через змін клімату спека і посуха стають все більш катастрофічними для України. Зараз в Україні періоди сильної спеки змінюються рекордними зливами, почастішали смерчі. Такі перепади стихії можна назвати кліматичних шоком. Літо в цьому році може тривати не три, а чотири місяці, до кінця вересня, та й вся осінь буде теплою".

Водночас, прогноз Тетяни Адаменко на осінь докорінно відрізняється від розрахунків Леоніда Горбаня. За його тлумаченням, осінь очікується холодна і сира. Вже вересень, на відміну від попередніх років, виявиться по-справжньому осіннім, дощовим. Літнього тепла вистачить всього на перші п'ять днів вересня, потім зарядять дощі і похолодає до +12-14 градусів.

А ось погодні сайти "бачать" весь серпень комфортним: не жарким і з мінімумом опадів. Узагальнений прогноз погодних сайтів виглядає так.

В перших числах місяця очікується мінлива хмарність без дощів. Середня температура поступово підвищуватиметься від 22-24 градусів тепла вдень і вночі 13-15 1-2 серпня до 29-30 та 15-17 градусів відповідно 5-6 серпня. Така погода протримається до 14-15 серпня. Потім, через невеликих дощиків, 16-17-го і 21-23 серпня стане прохолодніше на 5-6 градусів – до 23-24 вдень і вночі 11-12. В кінці місяця дощі припиняться і знову потеплішає до +26-28 вдень. А от ночі після 25-26 серпня очікуються "вересневими" – 10-12 градусів тепла.

Погода у Києві на 2 тижні від Метеопрог

Як повідомляли Українські Новини, раніше синоптик дав докладний прогноз на все літо в Україні.