Спека і засуха: синоптик дала прогноз на тиждень

Тоді як синоптики стверджують, що у серпні можливі навіть заморозки , в Україну повертається хороша погода. У вівторок, 4 серпня, знову буде спекотно і без опадів.

Про це повідомила в Facebook синоптик Наталка Діденко.

Вона зазначила, що у вівторок антициклон принесе нам спеку.

"У вівторок температура повітря вдень становитиме 25-31 градус. Всюди в Україні - без опадів і переважно сонячно. Вітер південний або південно-східний, 3-8 м /с. У Києві вівторок очікується сухим і сонячним з температурою повітря 28-29 градусів ", — написала Діденко.

З її слів, у подальшому спека посилиться. Тиждень у цілому обіцяє бути без опадів і хіба що тільки в кінці тижня на півночі й подекуди на заході пройдуть короткі дощі з грозами.

Раніше Українські Новини повідомляли, згідно з прогнозом погоди на останній місяць літа в серпні можливі навіть заморозки.