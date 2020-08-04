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04 серпня 2020, вівторок, 06:00 8
Життя 2020-08-04T06:30:03+03:00
Українські Новини
Спека і засуха: синоптик дала прогноз на тиждень

Спека і засуха: синоптик дала прогноз на тиждень

Надежда Комендантова
Погода, Прогноз, Засуха, Прогноз погоди, спека, серпень
Спека. Фото: grodno.greenbelarus.info
Спека. Фото: grodno.greenbelarus.info

Тоді як синоптики стверджують, що у серпні можливі навіть заморозки, в Україну повертається хороша погода. У вівторок, 4 серпня, знову буде спекотно і без опадів.

Про це повідомила в Facebook синоптик Наталка Діденко.

Вона зазначила, що у вівторок антициклон принесе нам спеку.

"У вівторок температура повітря вдень становитиме 25-31 градус. Всюди в Україні - без опадів і переважно сонячно. Вітер південний або південно-східний, 3-8 м /с. У Києві вівторок очікується сухим і сонячним з температурою повітря 28-29 градусів ", — написала Діденко.

З її слів, у подальшому спека посилиться. Тиждень у цілому обіцяє бути без опадів і хіба що тільки в кінці тижня на півночі й подекуди на заході пройдуть короткі дощі з грозами.

Раніше Українські Новини повідомляли, згідно з  прогнозом погоди на останній місяць літа  в серпні можливі навіть заморозки.

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