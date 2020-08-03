У "київського терориста" Карімова в дитинстві діагностували олігофренію, — Геращенко

У Сухраба Карімова, який погрожував вибухом в АТ "Універсал Банк" в Києві, — олігофренія.

Про це написав у соціальній мережі Facebook заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко, передають Українські Новини.

"За інформацією з батьківщини терориста — Узбекистану, Сухроб Карімов з 1998 року перебував на обліку в психоневрологічному обліку з діагнозом "Олігофренія". Це діагноз був йому поставлений, коли йому було всього лише 10 років. В Україні він вів до сьогоднішнього дня спокійний спосіб життя , до кримінальної відповідальності не притягувався " , — написав він.

Також Геращенко наголосив, що вибухонебезпечних предметів у приміщенні банку не виявлено.

"Вибухотехніки відпрацювали приміщення банку, яке захоплював терорист. Вибухонебезпечних предметів виявлено не було. Тепер на нього чекає суд і багато років за гратами" , — додав він.

Як повідомляли Українськi Новини, Служба безпеки України затримала підозрюваного в загрозі вибуху і захопленні заручниці в БЦ "Леонардо" і відкрила справу за статтею "теракт" .

Раніше повідомлялося про те, що заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко написав, що чоловік, який захопив банк, виявився громадянином Узбекистану. Його звати Карімов Сухроб Рахмановіч, а народився він 25.03.1988 р

За інформацією ЗМІ, терорист захопив у заручники начальника відділення банку .

Також Сухроб Карімов вимагав ЗМІ і прямий ефір .