Нацбанк знизив гривню. Офіційний курс валют на вівторок

Національний банк знизив офіційний курс гривні, що встановлюється ним на 4 серпня, на 5,67 коп. до 27,7365 UAH/USD в той час, як у понеділок в обмінних пунктах київських банків станом на 10:30 курс продажу готівкового долара знизився порівняно з даними на 9:30 на 1,43 коп. до 27,7989 UAH/USD, курс купівлі підвищився на 0,78 коп. до 27,5230 UAH/USD.

Про це йдеться в повідомленні НБУ, передають Українські Новини.



У попередній торговий день НБУ підвищив офіційний курс гривні, що встановлюється ним на 3 серпня, на 1,15 коп. до 27,6798 UAH / USD.



Офіційні курси гривні до іноземних валют:

Офіційний курс 1 фунт стерлінгів 36,1351 1 долар США 27,7365 1 швейцарський франк 30,1533 10 ієн 2,6123 10 російських рублів 3,7525 1 євро 32,5169

Як повідомляли Українські Новини, експерти розповіли, що чекати від курсу найближчим часом. Якщо Національний банк не забезпечить міжбанківський ринок достатньою кількістю валюти, то можливий новий виток курсу до 28,5 грн/долар і вище.

Раніше, в обмінних пунктах київських банків з 24 по 31 липня курс продажу готівкового долара знизився на 19,91 коп. до 27,7802 UAH/USD, курс купівлі знизився на 15,45 коп. до 27,5208 UAH/USD після двотижневого зростання.

Водночас аналітики дали прогноз курсу долара до кінця року.

Тим часом, середній курс долара в 2021 році очікується на рівні 29,1 UAH/USD