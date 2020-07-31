Після рекордного приросту захворюваність на коронавірус почала падати

За минулу добу, 30 липня, кількість нових виявлених випадків захворювання на коронавірусну інфекцію COVID-19 в Україні знизилася на 8,9%, кількість нових летальних випадків - на 13%. Так, кількість хворих на коронавірус збільшилася на 1 090 до 69 884, кількість померлих від захворювання - на 20 осіб до 1 693 порівняно з попередньою добою, 29 липня. Про це йдеться в повідомленні Ради національної безпеки і оборони, передають Українські Новини. Згідно з ним, станом на ранок 31 липня в Україні зареєстровано 69 884 лабораторно підтверджених випадки COVID-19, з них 1 693 летальних, 38 752 людини одужали. За добу зафіксовано 1 090 нових випадків, одужали 598 осіб, померли 20 людей. Таким чином, 30 липня показник нових хворих за добу було більше, ніж тих, що одужали, - 1 090 проти 598. Кількість нових випадків захворювання і 30 липня становила 1,6% від загальної кількості хворих на 29 липня. Кількість активних хворих (хворі без урахування видужали і померлих) на ранок 30 липня становила 29 439 осіб, що на 1,6% більше порівняно з попередньою добою. За весь час епідемії найбільше випадків інфікування зафіксовано у Львівській області (9 526), в Києві (8 241) та Рівненської області (6 024). Наразі коронавірусна хвороба виявлена: Вінницька область — 2736 випадків; Волинська область — 3783 випадки; Дніпропетровська область — 1402 випадки; Донецька область — 881 випадок; Житомирська область — 1850 випадків; Закарпатська область — 5146 випадків; Запорізька область — 790 випадків; Івано-Франківська область — 4557 випадків; Кіровоградська область — 703 випадки; м. Київ — 8241 випадок; Київська область — 3716 випадків; Львівська область — 9526 випадків; Луганська область — 126 випадків; Миколаївська область — 590 випадків; Одеська область — 3214 випадків; Полтавська область — 440 випадків; Рівненська область — 6024 випадки; Сумська область — 485 випадків; Тернопільська область — 2976 випадків; Харківська область — 3711 випадків; Херсонська область — 227 випадків; Хмельницька область — 1138 випадків; Чернівецька область — 5875 випадків; Черкаська область — 924 випадки; Чернігівська область — 823 випадки. Статистика захворювання на коронавірус в Україні на 31 липня. Інфографіка: МОЗ Як повідомляли Українські Новини, з серпня МОЗ введе нові критерії для розподілу країн на "червону" і "зелену" зони. Також у МОЗ назвали головну причину спалахів коронавірусу на заході України.