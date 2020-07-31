підписатися на розсилку
26.65 27.05
29.4 29.95
˟
31 липня 2020, пʼятниця, 09:35 14
Суспільство 2020-07-31T10:05:29+03:00
Українські Новини
Після рекордного приросту захворюваність на коронавірус почала падати

Після рекордного приросту захворюваність на коронавірус почала падати

Анна Рудык
Коронавірус. Фото. Pixabay
Коронавірус. Фото. Pixabay

За минулу добу, 30 липня, кількість нових виявлених випадків захворювання на коронавірусну інфекцію COVID-19 в Україні знизилася на 8,9%, кількість нових летальних випадків - на 13%. Так, кількість хворих на коронавірус збільшилася на 1 090 до 69 884, кількість померлих від захворювання - на 20 осіб до 1 693 порівняно з попередньою добою, 29 липня.

Про це йдеться в повідомленні Ради національної безпеки і оборони, передають Українські Новини.

Згідно з ним, станом на ранок 31 липня в Україні зареєстровано 69 884 лабораторно підтверджених випадки COVID-19, з них 1 693 летальних, 38 752 людини одужали.

За добу зафіксовано 1 090 нових випадків, одужали 598 осіб, померли 20 людей.

Таким чином, 30 липня показник нових хворих за добу було більше, ніж тих, що одужали, - 1 090 проти 598.

Кількість нових випадків захворювання і 30 липня становила 1,6% від загальної кількості хворих на 29 липня.

Кількість активних хворих (хворі без урахування видужали і померлих) на ранок 30 липня становила 29 439 осіб, що на 1,6% більше порівняно з попередньою добою.

За весь час епідемії найбільше випадків інфікування зафіксовано у Львівській області (9 526), в Києві (8 241) та Рівненської області (6 024).

Наразі коронавірусна хвороба виявлена:

  • Вінницька область — 2736 випадків;
  • Волинська область — 3783 випадки;
  • Дніпропетровська область — 1402 випадки;
  • Донецька область — 881 випадок;
  • Житомирська область — 1850 випадків;
  • Закарпатська область — 5146 випадків;
  • Запорізька область — 790 випадків;
  • Івано-Франківська область — 4557 випадків;
  • Кіровоградська область — 703 випадки;
  • м. Київ — 8241 випадок;
  • Київська область — 3716 випадків;
  • Львівська область — 9526 випадків;
  • Луганська область — 126 випадків;
  • Миколаївська область — 590 випадків;
  • Одеська область — 3214 випадків;
  • Полтавська область — 440 випадків;
  • Рівненська область — 6024 випадки;
  • Сумська область — 485 випадків;
  • Тернопільська область — 2976 випадків;
  • Харківська область — 3711 випадків;
  • Херсонська область — 227 випадків;
  • Хмельницька область — 1138 випадків;
  • Чернівецька область — 5875 випадків;
  • Черкаська область — 924 випадки;
  • Чернігівська область — 823 випадки.

Статистика захворювання на коронавірус в Україні на 31 липня. Інфографіка: МОЗСтатистика захворювання на коронавірус в Україні на 31 липня. Інфографіка: МОЗ

Як повідомляли Українські Новини, з серпня МОЗ введе нові критерії для розподілу країн на "червону" і "зелену" зони.

Також у МОЗ назвали головну причину спалахів коронавірусу на заході України.

Більше новин про:

З серпня тариф на газ будуть рахувати по-новому. Що чекає на українців
Виплати матерям-одиначкам. Як змінилися умови нарахування та скільки можна отримати
Новини
Після рекордного приросту захворюваність на коронавірус почала падати 09:35
Град, шквали та грози. Рятувальники попередили про небезпечну погоду перед вихідними 09:30
Давид Жванія. Фото: obozrevatel.com
Гроші і зброя йшли на Майдан від посольства Литви - нові плівки Жванії 09:25 Відео
У Мінську пройшов масовий мітинг на підтримку Тихановської. Скріншот: Твіттер
У Мінську пройшов наймасштабніший мітинг за 10 років на підтримку головної суперниці Лукашенка Тихановської 09:11
В анексованому Криму мікроавтобус влетів у вантажівку, загинули 8 осіб 09:10
більше новин
Гральний бізнес необхідно підтримати ліберальним оподаткуванням, - Кучухідзе 15:20
Віталій Кличко. Фото: КМДА
До кінця року місто буде компенсувати підприємцям 99% від суми відсотків за кредитами, — Кличко 16:14
ЦПК знав про рішення ВАКС у справі Бахматюка ще до рішення суду, - ЗМІ 20:46
Українську армію деморалізують фейковими справами проти армійців, – генерал ЗСУ 10:15
Будинок Гоголя в Одесі. Фото: прес-служба
Труханов про Будинок Гоголя: будемо боротися за спадщину одеситів 17:19
більше новин
СБУ затримала 2 організаторів серії вибухів у Києві 11:00
МОЗ вводить нові критерії для поділу країн на "червону" і "зелену" зони з серпня 13:30
Зеленський призначив Кравчука головою української делегації в ТКГ 16:16
Для вступників до ВНЗ ввели нові правила: список нововведень для абітурієнтів 08:13
В Україні новий антирекорд із захворюваності на коронавірус 09:30 Інфографіка
більше новин
Курс гривні на сьогодні та вихідні: нацвалюта просіла
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok