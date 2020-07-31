Долар трохи подешевшає. Офіційний курс на понеділок

Національний банк підвищив офіційний курс гривні, що встановлюється ним на 3 серпня, на 1,15 коп. до 27,6798 UAH/USD. Про це йдеться в повідомленні НБУ, передають Українські Новини.

Попереднього торгового дня НБУ знизив офіційний курс гривні, що встановлюється ним на 31 липня - 1-2 серпня, на 0,46 коп. до 27,6913 UAH/USD.

Офіційні курси гривні до іноземних валют:

Офіційний курс 1 фунт стерлінгів 36,3989 1 долар США 27,6798 1 швейцарський франк 30,4458 10 ієн 2,6376 10 російських рублів 3,7387 1 євро 32,7812

Як повідомляли Українські Новини, порівняно з середою, 29 липня, в обмінних пунках київських банків курс продажу готівкового долара знизився на 6,53 копійок до 27,7628 UAH/USD, курс купівлі знизився на 5,64 копійок до 27,4994 UAH/USD.

Тим часом, у першому півріччі сума готівки в обігу зросла на 14,4% до 486,3 млрд гривень.

Крім того, середній курс долара у 2021 році очікується на рівні 29,1 UAH/USD в той час, як згідно з останнім прогнозом в наступному році ВВП України в абсолютному вираженні практично досягне рівня 2011 року.