підписатися на розсилку
26.65 27.05
29.4 29.95
˟
31 липня 2020, пʼятниця, 16:48 7
Фінанси 2020-07-31T17:30:01+03:00
Українські Новини
Долар трохи подешевшає. Офіційний курс на понеділок

Долар трохи подешевшає. Офіційний курс на понеділок

Валерия Драгомирова
Курс валют, Курс НБУ, курс долара, курс євро, курс гривні, прогноз курсу долара
Курс гривны
Курс гривны

Національний банк підвищив офіційний курс гривні, що встановлюється ним на 3 серпня, на 1,15 коп. до 27,6798 UAH/USD. Про це йдеться в повідомленні НБУ, передають Українські Новини.

Попереднього торгового дня НБУ знизив офіційний курс гривні, що встановлюється ним на 31 липня - 1-2 серпня, на 0,46 коп. до 27,6913 UAH/USD.

Офіційні курси гривні до іноземних валют:

  Офіційний курс
1 фунт стерлінгів 36,3989
1 долар США 27,6798
1 швейцарський франк 30,4458
10 ієн 2,6376
10 російських рублів 3,7387
1 євро 32,7812

Як повідомляли Українські Новини, порівняно з середою, 29 липня, в обмінних пунках київських банків курс продажу готівкового долара знизився на 6,53 копійок до 27,7628 UAH/USD, курс купівлі знизився на 5,64 копійок до 27,4994 UAH/USD.

Тим часом, у першому півріччі сума готівки в обігу зросла на 14,4% до 486,3 млрд гривень.

Крім того, середній курс долара у 2021 році очікується на рівні 29,1 UAH/USD  в той час, як згідно з останнім прогнозом в наступному році ВВП України в абсолютному вираженні практично досягне рівня 2011 року.

Більше новин про: Курс валют Курс НБУ курс долара курс євро курс гривні прогноз курсу долара

Після стрімкого двотижневого зростання долар в обм...
Курс гривні на сьогодні та вихідні: нацвалюта прос...
Курс гривні на міжбанку в четвер: гривня ослабла п...
Долар почав зростати в ціні. Офіційний курс валют ...
Заступника голови НБУ Холода звільнили
З серпня бізнес починає використовувати програмні РРО. Нові штрафи за порушення з РРО набирають чинності
Новини
Призов в армію в Києві виконано на 100% 17:51
Офіс президента відреагував на розслідування про порушення кортежем Зеленського ПДР 17:19
Долар трохи подешевшає. Офіційний курс на понеділок 16:48
Шторм на Буковині. Фото: facebook.com/dmitriy.balinof.1
Штормовий вітер обрушився на Буковину, села залишилися без електрики, а будинки без дахів 16:30
АПК під Києвом змінив власника. Що чекає комплекс? - ЗМІ 16:25
більше новин
Нацбанк дозволив Ярославському купити банк "Кредит Дніпро" 14:48
Гральний бізнес необхідно підтримати ліберальним оподаткуванням, - Кучухідзе 15:20
ЦПК знав про рішення ВАКС у справі Бахматюка ще до рішення суду, - ЗМІ 20:46
Українську армію деморалізують фейковими справами проти армійців, – генерал ЗСУ 10:15
Будинок Гоголя в Одесі. Фото: прес-служба
Труханов про Будинок Гоголя: будемо боротися за спадщину одеситів 17:19
більше новин
Українську армію деморалізують фейковими справами проти армійців, – генерал ЗСУ 10:15
Зеленський призначив Кравчука головою української делегації в ТКГ 16:16
Для вступників до ВНЗ ввели нові правила: список нововведень для абітурієнтів 08:13
Без масок на уроках, але з температурним скринінгом персоналу. МОЗ затвердило рекомендації для роботи навчальних закладів в карантин 12:53
В Україні новий антирекорд із захворюваності на коронавірус 09:30 Інфографіка
більше новин
Виплати матерям-одиначкам. Як змінилися умови нарахування та скільки можна отримати
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok