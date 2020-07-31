Курс гривні на сьогодні та вихідні: нацвалюта просіла

Національний банк України знизив офіційний курс гривні на 0,46 коп. до 27,6913 UAH/USD, що встановлюється ним на 31 липня-1-2 серпня.

Про це йдеться в повідомленні НБУ, передають Українські Новини.

В попередній торговий день Національний банк України знизив офіційний курс гривні, що встановлюється ним на 30 липня, на 0,16 коп. до 27,6867 UAH/USD.

Офіційні курси гривні до іноземних валют:

Офіційний курс 1 фунт стерлінгів 36,0333 1 долар США 27,6913 1 швейцарський франк 30,2786 10 ієн 2,6319 10 російських рублів 3,7581 1 євро 32,5470

Як повідомляли Українські Новини, порівняно з середою, 29 липня, в обмінних пунках київських банків курс продажу готівкового долара знизився на 6,53 копійок до 27,7628 UAH/USD, курс купівлі знизився на 5,64 копійок до 27,4994 UAH/USD.

Також аналітики дали прогноз курсу долара до кінця року.

Раніше повідомлялося про те, що курс гривні на міжбанківському валютному ринку після зміцнення в середу на 6 коп. у четвер знизився на 7 копійок до 27,70 гривень до долара.

Крім того, середній курс долара в 2021 році очікується на рівні 29,1 UAH/USD.