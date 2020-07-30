Долар після подорожчання знову обвалився. Курс валют на 30 липня

У четвер станом на 9:30 в обмінних пунктах київських банків курс продажу готівкового долара знизився порівняно з 29 липня на 6,53 коп. до 27,7628 UAH/USD, курс купівлі знизився на 5,64 коп. до 27,4994 UAH/USD.

Про це повідомляє BIN.ua.

Середній курс купівлі євро підвищився на 1,00 коп. до 31,9831 UAH/EUR, курс продажу знизився на 5,15 коп. до 32,5575 UAH/EUR.

Курси готівкової іноземної валюти:

Долар США Євро 10 російських рублів Купівля Продаж Купівля Продаж Купівля Продаж Середній 27,4994 27,7628 31,9831 32,5575 3,40 3,96 Максимальний 27,6000 28,0000 32,2500 33,1000 3,75 5,00 Мінімальний 27,2500 27,6200 31,4000 32,2500 2,32 3,79

Як повідомляли Українські Новини, аналітики дали прогноз курсу долара до кінця року. Стійке зростання курсу почався місяць тому, у результаті національна валюта в парі з доларом втратила вже понад 1,2 грн або більше 4 відсотків вартості.

Раніше ціна золота досягла історичного максимуму завдяки обвалу долара.

Також Національний банк знизив офіційний курс гривні, встановлюваний ним на 30 липня, на 0,16 коп. до 27,6867 UAH/USD.