Мінекономіки прогнозує зростання ВВП на 4,6% при інфляції 7,3% у 2021

Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства прогнозує у 2021 році зростання ВВП на 4,6% при інфляції 7,3% в той час, як НБУ погіршив прогноз падіння ВВП з 5% до 6% в 2020

Про це йдеться в проєкті постанови міністерства, яке планується розглянути на засіданні уряду 29 липня, передають Українські Новини.

При цьому в 2022 році зростання ВВП очікується на рівні 4,3% при інфляції 6,2%.

Дефіцит торгового балансу складе в наступному році прогнозується на рівні 10,4 млрд доларів, а в 2022-му році - 13,6 млрд доларів.

Зростання експорту очікується на 2,9% в наступному і на 6,4% в 2022 році, тоді як зростання імпорту прогнозується на рівні 10,6% і 10% відповідно.

Як повідомляли Українські Новини, сукупний державний (прямий і гарантований) борг України у червні збільшився на 3,5% або на 2,89 млрд доларів до 85,01 млрд доларів порівняно з попереднім місяцем.

Також ми писали, як падіння ВВП вдарило по кишенях українців.

А на початку квітня поточного року прем'єр-міністр України Денис Шмигаль пообіцяв створити в економіці України у травні-червні пів мільйона нових робочих місць.