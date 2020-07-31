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31 липня 2020, пʼятниця, 10:17 10
Фінанси 2020-07-31T11:45:02+03:00
Українські Новини
У першому півріччі сума готівки в обігу зросла на 14,4% до 486,3 млрд гривень

У першому півріччі сума готівки в обігу зросла на 14,4% до 486,3 млрд гривень

Ирина Николенко
Гроші, готівка, Обіг готівки
Обіг готівки
Обіг готівки

У той час, як в червні грошова база збільшилася на 2,5% до 532,652 млрд гривень, в січні-червні обсяг готівки в обігу збільшився на 14,4% - до 486 млрд гривень у порівнянні з 1-м півріччям 2019 року.

Про це свідчать дані Національного банку, передають Українські Новини.

На 1 липня 2020 в готівковому обороті України перебувало грошових коштів на суму 486,3 млрд гривень, зокрема банкнот – 483,4 млрд гривень (2,96 млрд штук) і монет – 2,8 млрд гривень (13,4 млрд штук).

З початку поточного року обсяг готівки в обігу збільшився на 14,4% (на 61,2 млрд гривень) у порівнянні з його зменшенням на 1,6% (на 6, 4 млрд гривень) за аналогічний період минулого року.

Це пов'язано з ситуацією, що склалася через поширення коронавірусу, і з карантинними обмеженнями, введеними для боротьби з ним.

В Україні після запровадження карантину готівку довше затримуються в обігу.

На ситуацію могли впливати, зокрема, такі фактори: під час карантину громадяни менше споживали товарів та послуг, збільшився попит на готівку, у тому числі "на всякий випадок".

Таке збільшення попиту на готівку відбувалося і в інших країнах, де вводилися карантинні обмеження.

Грошові средствва в обороті. Фото: НБУГрошові кошти в обороті. Фото: НБУ

Крім того, посилився соціальний захист і зросли державні виплати для підтримки населення, в тому числі пенсіонерів, які в основному воліють готівку.

Отже, на одного українця припадає 71 банкнота, а розмінних і обігових монет, які є засобом платежу, - 185 (на початку року - 70 банкнот і 182 монети відповідно).

Крім того, в обігу знаходиться вже близько 34 млн банкнот номіналом 1 000 гривень, а також 16,5 і 1,3 млн нових обігових монет номіналами 5 і 10 гривень відповідно.

Водночас більше за кількістю, як і раніше, в готівковому обігу перебуває 200-гривневих банкнот (майже 23,2% від усієї кількості банкнот в обігу) і монет номіналом 10 копійок (близько 28,9% від усієї кількості монет в обігу).

Як повідомляли Українські Новини, у готівковому обороті України знаходилось 2,8 млрд штук банкнот і 13,4 млрд штук монет за станом на 1 квітня.

Також з 25 лютого НБУ ввів в обіг оновлену купюру 200 гривень. Оновлена банкнота виконана в тому ж стилі, що і введені в обіг банкноти номіналом 20, 100, 500 і 1000 гривень.

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