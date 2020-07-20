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20 липня 2020, понеділок, 05:30 13 Інфографіка
Економіка 2020-07-20T10:15:02+03:00
Українські Новини
Українців чекають три етапи підвищення пенсій: у ПФУ розкрили подробиці

Українців чекають три етапи підвищення пенсій: у ПФУ розкрили подробиці

Надежда Комендантова
Пенсії, Пенсіонери, підвищення пенсій, пенсія, пенсії в Україні
Пенсія. Фото: dengi.ua
Пенсія. Фото: dengi.ua

Тоді як з 1 липня в Україні вже другий раз за рік підвищили пенсії, однак виплати у цілому зросли незначно, навіть у пенсіонерів з великим трудовим стажем, у наступному році Україну чекають три етапи підвищення пенсій.

Про це в інтерв'ю mind повідомила міністр соцполітики Марина Лазебна.

Зокрема, 1 березня 2021-го проведуть індексацію. А з 1 липня та 1 грудня зросте розмір прожиткового мінімуму і, відповідно, відбудеться автоматичний перерахунок мінімальних пенсій.

"Ми вже готуємося до наступного року. Слід покращувати платіжну дисципліну, ми потребуємо легалізації і розвитку економіки. Але нам треба підвищити прожитковий мінімум, провести індексацію: в цьому році це було 11%, у 2021 році, за прогнозами, може бути близько 15%", — зазначила вона.

З слів чиновниці, зараз триває бюджетний процес, і в міністерстві прораховують різні варіанти. Як стверджує Лазебна, якщо буде економічне поліпшення, можна ці етапи наблизити. Вона висловила бажання, щоб трансферти з держбюджету йшли тільки на пенсійні програми, а не на покриття дефіциту Пенсійного фонду.

У грудні цього року, з її слів, Пенсійний фонд також зробить автоматичний перерахунок пенсій, де в основі формули лежить прожитковий мінімум. Мова йде про пенсії, де немає страхового стажу, надбавок за понаднормовий стаж та інше. З слів міністра, очікуваний рівень середньої пенсії до кінця 2020 року становитиме 3,5 тис. грн.

Підвищення пенсій в Україні з 1 липня. Інфографіка: Пенсійний кур'єрПідвищення пенсій в Україні з 1 липня. Інфографіка: Пенсійний кур'єр

Як повідомляли Українські Новини, українці з 4 липня отримають підвищені пенсії хоча виплати проіндексували не всім.

Так, за даними на 1 липня 2020 року середній розмір пенсії становить 3 393,54 гривень, а понад 10 тисяч гривень в Україні отримують 332 588 осіб (2,9% від загальної кількості пенсіонерів).

Вондочас до кінця року заплановано ще одне підвищення виплат пенсіонерам.

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