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30 липня 2020, четвер, 05:30 5
Фінанси 2020-07-30T05:45:02+03:00
Українські Новини
Пенсія зросте на 685 грн "заднім числом": хто і коли отримає надбавку

Пенсія зросте на 685 грн "заднім числом": хто і коли отримає надбавку

Надежда Комендантова
ПФУ, підвищення пенсій, пенсія
Пенсія. Фото: dengi.ua
Пенсія. Фото: dengi.ua

Одиноким пенсіонерам, яким виповнилося 80 років і які вже отримували 500 гривень надбавки до пенсії, тепер будуть виплачувати по 685 гривень щомісяця в той час, як до кінця року заплановано ще одне підвищення виплат пенсіонерам.

Про це повідомила пресслужба Міністерства соціальної політики України, передають Українські Новини.

Сума допомоги розраховується за формулою і становить 40% прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність. Зараз прожитковий мінімум для цієї категорії дорівнює 1712 гривень, відповідно сума допомоги – 685 гривень.

Підвищення пенсій одиноким пенсіонерам. Автор: facebook.com/MLSP.gov.uaПідвищення пенсій одиноким пенсіонерам. Автор: facebook.com/MLSP.gov.ua

При цьому, виплата призначена "заднім числом" – з 1 січня 2020 року. Вона передбачена для пенсіонерів старших за 80 років, які потребують постійного догляду.

"Рішенням уряду встановлено порядок виплати щомісячної державної соціальної допомоги на догляд одиноким пенсіонерам, яким виповнилося 80 і більше років, і які потребують постійного стороннього догляду, у розмірі 40% прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність", – йдеться в повідомленні Мінсоцполітики.

Як повідомляли Українські Новини, українці з 4 липня отримують підвищені пенсії у зв'язку із зростанням прожиткового мінімуму, однак виплати проіндексували не всім.

Тим часом, сиротам і позбавленим батьківського піклування дітям підвищили соцстипендію до 150% прожиткового мінімуму.

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