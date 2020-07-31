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31 липня 2020, пʼятниця, 14:56 16
Кабмін 2020-07-31T17:00:03+03:00
Українські Новини
Перелік карантинних зон України буде затверджено сьогодні ввечері, — Ляшко

Перелік карантинних зон України буде затверджено сьогодні ввечері, — Ляшко

Елена Новикова
Карантин, Віктор Ляшко, Коронавірус, коронавірус в Україні, зони карантину
Віктор Ляшко. Фото: Facebook/American Chamber of Commerce in Ukraine
Віктор Ляшко. Фото: Facebook/American Chamber of Commerce in Ukraine

Кабмін розділить регіони України на "зелену", "жовту", "помаранчеву" і "червону" зони у п'ятницю, 31 липня. Рішення приймуть ближче до вечора. Про це повідомив заступник міністра охорони здоров'я - головний санітарний лікар Віктор Ляшко в коментарі виданню "РБК-Україна".

Так, області повинні поділити в залежності від епідеміологічної ситуації.

"Сьогодні. Ближче до вечора буде засідання комісії ТБ та НС, на якому затвердимо і відразу опублікуємо", — сказав Ляшко.

Регіони поділили на 4 зони. Фото: Facebook/Міністерство охорони здоров'я УкраїниОбласті України розділили на чотири зони. Фото: Facebook/Міністерство охорони здоров'я України

Як повідомляли Українські Новини, Кабінет Міністрів продовжив адаптивний карантин до кінця літа.

Крім того, за даними на четвер, 30 серпня, Київ і 12 областей не відповідають критеріям для пом'якшення карантину.

Раніше повідомлялося про те, що Київ може потрапити в "помаранчеву" карантинну зону, можливі нові обмеження.

Також 30 липня в Україні кількість випадків захворювання на COVID-19 збільшилася на 1 090 до 69 884, кількість померлих від захворювання — на 20 осіб до 1 693 порівняно з попередньою добою.

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