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30 липня 2020, четвер, 16:06 13 Інфографіка
Суспільство 2020-07-30T17:45:02+03:00
Українські Новини
Київ і 12 областей не відповідають критеріям для пом'якшення карантину

Київ і 12 областей не відповідають критеріям для пом'якшення карантину

Елена Новикова
Карантин, коронавірус в Україні, Карантин в Україні
Карантин в Україні. Фото: pexels
Карантин в Україні. Фото: pexels

Станом на 30 липня критеріям для пом'якшення карантину не відповідають Київ і 12 областей, водночас у столиці можуть посилити карантинні заходи через зростання кількості хворих. Про це йдеться в повідомленні Міністерства охорони здоров'я, передають Українські Новини.

Критерію заповнювання ліжок у лікарнях, які приймають хворих на коронавірусну інфекцію (визначений як не більше як 50%), не відповідає Закарпатська область (66,11%).

Показником охоплення тестуванням (не менше ніж 24 на 100 тис. населення) відповідають всі області.

Показником частки позитивних результатів тесту методом полімеразної ланцюгової реакції (не більше ніж 11%) не відповідають Волинська (20,88%), Житомирська (11,94%), Івано-Франківська (14,2%), Львівська (11,09%), Рівненська (15,49%), Тернопільська (12,61%), Чернівецька (12,27%) та Чернігівська (11,91%) області.

Критерію динаміки захворюваності порівняно з попереднім тижнем (не більше ніж 10%) не відповідають Київ (21,44%), Вінницька (21,79%), Волинська (18,76%), Житомирська (42,9%), Рівненська (45,36%), Сумська (66,66%), Тернопільська (70,98%), Хмельницька (80,61%), Чернівецька (33,08%) та Чернігівська (155,08%) області.

У Києві заповненість становить 37,37%, кількість тестувань на 100 тис. населення - 124,24, частка позитивних ПЛР-тестів - 3,87%, динаміка становить - 11,82%.

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