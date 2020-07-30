Київ може потрапити в "помаранчеву" карантинну зону, ймовірне посилення карантину

Тодіяк МОЗ розробило нові критерїі нові критерії для розподілу країн на "червону" і "зелену" зони, епідеміологічна ситуація в Києві наближається до помаранчевої зони згідно з зонуванням, яке передбачає адаптивний карантин, тому карантинні заходи в столиці можуть посилити. Про це повідомив голова Держспоживслужби Києва Олег Рубан, повідомляє РБК-Україна. "Київ опиниться на межі між жовтою і помаранчевою зонами", — сказав Рубан в коментарі про прогнози епідеміологічної ситуації з 1 серпня. Так, раніше повідомлялося, що Кабмін продовжив адаптивний карантин до кінця літа і ввів поняття різних карантинних зон, на які поділять Україну. Так в уряді хочуть уникнути піків захворювань і перевантаження системи охорони здоров'я. Детальніше з принципами епідеміологічної небезпеки і розподілу регіонів можна ознайомитися у інфографіці. у зеленій зоні можна: носити маску або респіратор в громадському транспорті; проводити масові заходи; відвідувати кіносеанси; перевозити пасажирів у транспорті. у жовтій зоні не можна: відвідувати місця, де утримуються люди пенсійного віку або люди в кризових станах. у помаранчевій зоні не можна: працювати хостелам і турбазам; працювати ресторанам вночі; проводити планові госпіталізації в лікарнях; відвідувати спортзали і установи культури; приймати нові зміни в дитячих таборах. у червоній зоні не можна: працювати громадському транспорту; відвідувати заклади освіти; працювати ТРЦ. Поділ на карантинні зони. Інфографіка МОЗ Як повідомляли Українські Новини, у Києві новий антирекорд за кількістю інфікованих за добу - 199 осіб. У Київській області 3,6 тис. заражених коронавірусом. За добу заразилися ще шестеро дітей.