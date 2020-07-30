Київ може потрапити в "помаранчеву" карантинну зону, ймовірне посилення карантину

Тодіяк МОЗ розробило нові критерїі нові критерії для розподілу країн на "червону" і "зелену" зони, епідеміологічна ситуація в Києві наближається до помаранчевої зони згідно з зонуванням, яке передбачає адаптивний карантин, тому карантинні заходи в столиці можуть посилити. Про це повідомив голова Держспоживслужби Києва Олег Рубан, повідомляє РБК-Україна.

"Київ опиниться на межі між жовтою і помаранчевою зонами", — сказав Рубан в коментарі про прогнози епідеміологічної ситуації з 1 серпня.

Так, раніше повідомлялося, що Кабмін продовжив адаптивний карантин до кінця літа і ввів поняття різних карантинних зон, на які поділять Україну. Так в уряді хочуть уникнути піків захворювань і перевантаження системи охорони здоров'я.

Детальніше з принципами епідеміологічної небезпеки і розподілу регіонів можна ознайомитися у інфографіці.

у зеленій зоні можна:

носити маску або респіратор в громадському транспорті;

проводити масові заходи;

відвідувати кіносеанси;

перевозити пасажирів у транспорті.

у жовтій зоні не можна:

відвідувати місця, де утримуються люди пенсійного віку або люди в кризових станах.

у помаранчевій зоні не можна:

працювати хостелам і турбазам;

працювати ресторанам вночі;

проводити планові госпіталізації в лікарнях;

відвідувати спортзали і установи культури;

приймати нові зміни в дитячих таборах.

у червоній зоні не можна:

працювати громадському транспорту;

відвідувати заклади освіти;

працювати ТРЦ.

Поділ на карантинні зони. Інфографіка МОЗ

Як повідомляли Українські Новини, у Києві новий антирекорд за кількістю інфікованих за добу - 199 осіб.

У Київській області 3,6 тис. заражених коронавірусом. За добу заразилися ще шестеро дітей.