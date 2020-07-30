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30 липня 2020, четвер, 14:04 12
Суспільство 2020-07-30T15:00:03+03:00
Українські Новини
Київ може потрапити в "помаранчеву" карантинну зону, ймовірне посилення карантину

Київ може потрапити в "помаранчеву" карантинну зону, ймовірне посилення карантину

Ольга Фандорина
Карантин, Коронавірус, Карантин у Києві, Коронавірус у Києві, Адаптивний карантин
Київ
Київ

Тодіяк МОЗ розробило нові критерїі нові критерії для розподілу країн на "червону" і "зелену" зони, епідеміологічна ситуація в Києві наближається до помаранчевої зони згідно з зонуванням, яке передбачає адаптивний карантин, тому карантинні заходи в столиці можуть посилити. Про це повідомив голова Держспоживслужби Києва Олег Рубан, повідомляє РБК-Україна.

"Київ опиниться на межі між жовтою і помаранчевою зонами", — сказав Рубан в коментарі про прогнози епідеміологічної ситуації з 1 серпня.

Так, раніше повідомлялося, що Кабмін продовжив адаптивний карантин до кінця літа і ввів поняття різних карантинних зон, на які поділять Україну. Так в уряді хочуть уникнути піків захворювань і перевантаження системи охорони здоров'я.

Детальніше з принципами епідеміологічної небезпеки і розподілу регіонів можна ознайомитися у інфографіці.

у зеленій зоні можна:

  • носити маску або респіратор в громадському транспорті;
  • проводити масові заходи;
  • відвідувати кіносеанси;
  • перевозити пасажирів у транспорті.

у жовтій зоні не можна:

  • відвідувати місця, де утримуються люди пенсійного віку або люди в кризових станах.

у помаранчевій зоні не можна:

  • працювати хостелам і турбазам;
  • працювати ресторанам вночі;
  • проводити планові госпіталізації в лікарнях;
  • відвідувати спортзали і установи культури;
  • приймати нові зміни в дитячих таборах.

у червоній зоні не можна:

  • працювати громадському транспорту;
  • відвідувати заклади освіти;
  • працювати ТРЦ.

Поділ на карантинні зони. Інфографіка МОЗПоділ на карантинні зони. Інфографіка МОЗ

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