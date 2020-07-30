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30 липня 2020, четвер, 17:45 7
Фінанси 2020-07-30T18:30:03+03:00
Українські Новини
Курс гривні на міжбанку в четвер: гривня ослабла після зміцнення

Курс гривні на міжбанку в четвер: гривня ослабла після зміцнення

Елена Новикова
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Курс гривні на міжбанку
Курс гривні на міжбанку

У четвер, 30 липня, на міжбанківському валютному ринку курс гривні знизився на 7 коп. до 27,70 UAH/USD після зміцнення в середу на 6 коп.

Про це Українським Новинам повідомили учасники валютного ринку.

За їх словами, торги на міжбанку відкрилися в діапазоні 27,64-27,66 UAH/USD, потім котирування зросли до 27,71-27,73 UAH/USD, після чого встановилися на рівні 27,69-27,72 UAH/USD.

З початку поточного року курс гривні на міжбанку знизився на 16,68% з 23,74 UAH/USD до 27,70 UAH/USD.

В 2019 році курс гривні на міжбанку зміцнився на 14,36% з 27,72 UAH/USD до 23,74 UAH/USD.

В 2018 році курс гривні на міжбанку зміцнився на 1,2% з 28,07 UAH/USD до 27,72 UAH/USD.

Як повідомляли Українські Новини, Національний банк України знизив офіційний курс гривні, встановлюваний ним на п'ятницю-неділю, на 0,46 коп. до 27,6913 UAH/USD.

Крім того, у четвер, 30 липня, курс долара в київських обмінниках курс продажу готівкового долара знизився порівняно з 29 липня на 6,53 копійок до 27,7628 UAH/USD, курс купівлі знизився на 5,64 коп. до 27,4994 UAH/USD.

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