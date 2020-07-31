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31 липня 2020, пʼятниця, 10:30 10
Економіка 2020-07-31T11:45:02+03:00
Українські Новини
Перед вихідними долар і євро зросли. Курс валют на 31 липня

Перед вихідними долар і євро зросли. Курс валют на 31 липня

Анна Рудык
Курс валют, Євро, Долар, курс в обмінниках, курс валют сьогодні
Долар. Фото: pixabay
Долар. Фото: pixabay

У п'ятницю курс продажу готівкового долара в обмінних пунктах київських банків, порівняно з 30 липня, станом на 9:30 підвищився  на 3,47 коп. до 27,7906 UAH/USD, курс купівлі підвищився на 1,24 коп. до 27,5100 UAH/USD.

Про це повідомляє BIN.ua.

Середній курс купівлі євро підвищився на 23,43 коп. до 32,1813 UAH/EUR, курс продажу підвищився на 26,07 коп. до 32,8381 UAH/EUR.

Курси готівкової іноземної валюти:

  Доллар США Евро 10 российских рублей
  Купівля Продаж Купівля Продаж Купівля Продаж
Середній 27,5100 27,7906 32,1813 32,8381 3,35 3,89
Максимальний 27,6500 28,0000 32,7000 33,1500 3,75 4,10
Мінімальний 27,3000 27,7000 31,5000 32,3900 2,32 3,76

Як повідомляли Українські Новини, аналітики дали прогноз курсу долара до кінця року.

Раніше повідомлялося про те, що курс гривні на міжбанківському валютному ринку після зміцнення в середу на 6 коп. у четвер знизився на 7 копійок до 27,70 гривень до долара.

Крім того, середній курс долара у 2021 році очікується на рівні 29,1 UAH/USD.

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