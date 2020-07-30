Рубль знову зростає. Курс російської нацвалюти на 30 липня

У четвер, 30 липня, порівняно з середою, 29 липня,середній курс купівлі готівкового рубля в обмінних пунктах київських банків підвищився на 4 копійки і становить 3,40 гривень за 10 рублів.

Про це повідомляє BIN.ua.

Середній курс продажу рубля в середу підвищився порівняно з вівторком, знизився на 1 копійку і становить 3,96 грн за 10 рублів.

Курс рубля в обмінних пунктах київських банках станом на 30 липня:

10 російських рублів Купівля Продаж Середній 3,40 3,96 Максимальний 3,75 5,00 Мінімальний 2,32 3,79

Як повідомляли Українські Новини, у четвер курс продажу готівкового долара в обмінних пунктах київських банків станом на 9:30 знизився порівняно з 29 липня на 6,53 коп. до 27,7628 UAH/USD, курс купівлі знизився на 5,64 коп. до 27,4994 UAH/USD.

Аналітики дали прогноз курсу долара до кінця року. Стійке зростання курсу почалося місяць тому, у результаті національна валюта в парі з доларом втратила вже понад 1,2 грн або більш ніж 4 відсотків вартості.