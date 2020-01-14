Міністр юстиції Малюська в грудні нарахував собі премій на 12 окладів

Міністр юстиції України Денис Малюська в грудні 2019 року отримав премії за 3 місяці на загальну суму 190 400 гривень, а саме премію за жовтень 2019 року - 56 000 гривень, премію за листопад 2019 року - 67 200 гривень, премію за грудень 2019 року - 67 200 гривень. Враховуючи, що посадовий оклад міністра юстиції становить 16 000 гривень, Малюська нарахував собі премій в 11,9 разів більше окладу.

Про це йдеться у відповіді Міністерства юстиції на інформаційний запит Українських Новин.

Заробітна плата міністра юстиції Малюськи за грудень склала 226 тис. гривень, його заступників - від 90 тис. до 153 тис. гривень.

Сума коштів, що нарахована Малюське в грудні, склала 226 361 гривню, з них зарплата - 16 000 гривень, надбавка за інтенсивність праці - 16 000 гривень, надбавка як експерту з питань таємниць - 3 200 гривень, індексація - 761 гривня, премія за жовтень 2019 року - 56 000 гривень, премія за листопад 2019 року - 67 200 гривень, премія за грудень 2019 року - 67 200 гривень.

Матеріальна допомога на оздоровлення або вирішення соціально-побутових питань міністру не виплачувалася.

Після утримання податків і зборів він отримав 182 220 гривень.

Зарплата першого заступника міністра Євгена Горовца склала 153 011 гривень, заступників Олександра Банчука - 139 344 гривні, Віталія Василика - 90 058 гривень, Андрія Гайченко - 127 428 гривень, Валерії Коломієць - 134 861 гривню, Івана Ліщини - 144 625 гривень та Ольги Оніщук - 138 845 гривень.

Державний секретар міністерства Ганна Буяджи в грудні не отримувала зарплату.

Як повідомляли Українські Новини, за 2018 рік Малюська задекларував 1,2 млн гривень.

Зарплата Малюськи за листопад 2019 року склала 36 тис. гривень, його заступників - від 13,6 тис. до 80,2 тис. гривень.