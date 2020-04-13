Зарплату депутатів, прокурорів, суддів, наглядових рад та керівництва держкомпаній скоротили на період карантину

Зарплату депутатів, прокурорів, суддів, наглядових рад та керівництва держкомпаній скоротили на період каранти

Верховна Рада обмежила на час карантину, який можуть продовжити після 24 квітня, заробітну плату чиновників, депутатів, прокурорів, суддів, керівництва та правління державних компаній та членів наглядових рад державних компаній до розміру 10 мінімальних заробітних плат (47,2 тис. гривень).

За прийняття в цілому законопроекту про зміни до державного бюджету на 2020 рік №3279-д проголосували 249 депутатів, передають Українські Новини.

Якщо в попередній редакції законопроекту, передбачалося встановити це обмеження тільки для працівників бюджетних установ, то тепер туди додані народні депутати, судді, в тому числі і КС, члени Вищої ради правосуддя, ВККС, прокурори, працівники НБУ.

Ці обмеження повинні почати діяти в квітні і завершитися місяцем, в якому завершитися карантин.

Але при цьому, під обмеження не потрапляє ряд видів допомоги: по тимчасовій непрацездатності, на оздоровлення, для вирішення соціально-побутових питань, а також оплата щорічної відпустки.

Щодо керівників, членів правлінь та наглядових рад держкомпаній, то в попередній редакції пропонувалося доручити наглядовій раді переглянути розмір зарплат цих осіб на період карантину, то тепер пропонується встановити цю вимогу у вигляді прямої норми.

Як повідомляли Українські Новини, 30 березня Рада не змогла прийняти проект змін до держбюджету №3279 і відправив його на повторне перше читання.

Його доопрацьована редакція була схвалена бюджетним комітетом Ради 11 квітня і зареєстрована під №3279-д.

13 квітня Верховна Рада прийняла оновлений держбюджет-2020.

Зарплата керівників держкомпаній і членів наглядових рад у багатьох випадках становить сотні тисяч гривень в місяць.