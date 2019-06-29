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29 червня 2019, субота, 12:15 8 Документ
Економіка 2019-06-29T12:40:24+03:00
Українські Новини
Глава "Нафтогазу" отримав більше 1 млн гривень премії за кожен робочий день в 2018 році

Глава "Нафтогазу" отримав більше 1 млн гривень премії за кожен робочий день в 2018 році

Андрій Коболєв. Фото: hubs.ua
Андрій Коболєв. Фото: hubs.ua

Упродовж 2018 року члени правління НАК "Нафтогаз України" отримали 389,3 млн грн премій і бонусів.

Про це йдеться у річному звіті компанії, опублікованому 27 червня.

Зокрема, винагорода голові правління Андрію Коболєву становила 286,5 млн грн. З них 261 млн грн – премія за перемогу "Нафтогазу" у Стокгольмському арбітражі проти російського "Газпрому", хоча програні 2,56 млрд грн російська сторона досі так і не виплатила. Таким чином, голова правління компанії щодня отримував більше 1 млн грн премій і бонусів: в 2018 році було 250 робочих днів при 5 денному робочому тижні з урахуванням вихідних і святкових днів.

Перший заступник голови правління "Нафтогазу" Сергій Перелома отримав 27,5 млн грн. Заступнику голови правління, фінансовому директору Сергію Коновцу заплатили 22,7 млн грн. Члену правління Юрію Колбушкину нарахували 17,3 млн грн.

Член правління Олег Прохоренко (глава "Укргазвидобування" до 15 березня 2019 року) отримав 20,6 млн грн.

Члену правління Миколі Гавриленку (директор нафтового дивізіону) заплатили 14,7 млн грн відповідно.

"Упродовж 2018 та 2017 років управлінський персонал складався із шістьох членів правління та дев’яти директорів. Компенсація управлінському персоналу, що входить до складу інших операційних витрат, включала заробітну плату і додаткові поточні премії та становила 717 млн грн (у 2017 році 214 млн грн). Винагорода членів правління (з урахуванням єдиного соціального внеску), млн грн. Включає премію за перемогу у Стокгольмському арбітражі у розмірі 261 млн грн. Олег Прохоренко та Микола Гавриленко не отримують винагороду як члени правління", - сказано у звіті.

Нагадаємо, стало відомо, що керівництво "Нафтогазу" розділило гігантське винагороду в 127 млн грн.

Пізніше став відомий список, кому "Нафтогаз" виплатить гігантські премії.

Тим часом, отримавши гігантську премію, Коболєв вирішив відмовитися від зарплати.

Генеральна прокуратура відкрила кримінальне провадження за фактом виплати премії керівництву "Нафтогазу" за перемогу в Стокгольмському арбітражі над "Газпромом" однак Луценко не побачила криміналу у виплаті премій керівництву "Нафтогазу" і повідомив, що справу закрито або буде закрито.

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