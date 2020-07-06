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06 липня 2020, понеділок, 15:11 14
Транспорт 2020-07-06T16:45:02+03:00
Українські Новини
Лещенко отримує в "Укрзалізниці" по 350 тис грн на місяць, хоча інші його колеги — в 2 рази більше

Лещенко отримує в "Укрзалізниці" по 350 тис грн на місяць, хоча інші його колеги — в 2 рази більше

Кира Молчанова
Укрзалізниця, Сергій Лещенко, зарплата в Укрзалізниці
Сергій Лещенко. Фото:facebook.com/leshchen
Сергій Лещенко. Фото:facebook.com/leshchen

Середньомісячна заробітна плата члена наглядової ради акціонерного товариства "Укрзалізниця" Шевки Аджунера у вересні 2018 - квітні 2020 року становила 661,667 тис. гривень.

Про це повідомила на своїй сторінці у Facebook депутат від фракції "Слуга народу" Ольга Василевська-Смаглюк, передають Українські Новини.

Також повідомляється, що Аджунер за період з 1 вересня 2018 року до 30 квітня 2020 року отримав 13,8 млн гривень заробітної плати.

Члени наглядової ради Пер Андрес Осмунд, Крістіан Олівер Кун і Андреас Матьє отримали 11,7 млн гривень зарплати за аналогічний період (середньомісячний показник - 586, 667 тис. гривень).

Член наглядової ради "Укрзалізниці" Адомас Аудицкас за аналогічний період отримав 3,1 млн гривень зарплати (середньомісячний показник - 154,657 тис. гривень).

Волночас, член наглядової ради "Укрзалізниці" Сергій Лещенко січні-квітні 2020 отримав 1,47 млн гривень зарплати, тобто його середньомісячний розмір - понад 350 тис. гривень.

Як повідомляли Українські Новини, член наглядової ради "Укрзалізниці" і "Магістральних газопроводів України" Адомас Аудицкас задекларував 7,4 млн гривень гонорарів і 0,6 млн гривень на рахунках в банку в 2019.

В 2019 році акціонерне товариство "Укрзалізниця" збільшило чистий прибуток у 14,7 разів, або на 2,784 млрд гривень, до 2,988 млрд гривень порівняно з 2018 роком.

До складу компанії входять Донецька, Львівська, Одеська, Південна, Південно-Західна та Придніпровська залізниці, а також інші підприємства і організації єдиного виробничо-технологічного комплексу, що забезпечують перевезення вантажів і пасажирів.

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